João Fonseca fica de fora do última dia de jogos na Laver Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro João Fonseca não foi escalado para disputar nenhuma partida do último dia de competição da Laver Cup, que se encerra neste domingo (21).

Os capitães da equipe Mundo, Andre Agassi e Patrick Rafter, optaram por não escalar o brasileiro nos jogos do último dia, apostando em atletas mais experientes.

Fonseca disputou apenas um jogo na competição e venceu o italiano Flávio Cobolli por 2 sets a 0, no primeiro dia.

Pelo lado da equipe Europa, o atual número 1 do mundo e grande atração da competição, o espanhol Carlos Alcaraz joga duas vezes neste domingo. Enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo, em partida de simples, e ao lado de Casper Ruud, joga contra a dupla americana Alex Michelsen e Reilly Opelka.

Na Laver Cup, os tenistas divididos entre equipe Europa e equipe Mundo jogam por três dias, com partidas de pontuações distintas: no primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três pontos.

Vinte e quatro pontos estão em disputa. A primeira equipe a conquistar 13 pontos, é sagrada campeã no torneio. Em caso de empate ao final do último dia (12 a 12), uma partida extra, de duplas, será disputada para definir a equipe vencedora.