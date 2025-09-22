Notícias ao Minuto
Procurar

Inter demite técnico Roger Machado após derrota no Gre-Nal

Após eliminação em duas copas e derrota no Gre-Nal, clube colorado opta por encerrar ciclo do treinador, que deixa o time na 13ª colocação do Brasileirão com campanha irregular e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos

Inter demite técnico Roger Machado após derrota no Gre-Nal

© Getty

Folhapress
22/09/2025 07:47 ‧ há 6 horas por Folhapress

Esporte

Interncional

(UOL/FOLHAPRESS) - Roger Machado não é mais técnico do Internacional. O comunicado foi feito pelo presidente Alessandro Barcellos.
O Inter demitiu Roger Machado após derrota para o Grêmio neste domingo (21), pelo Brasileiro, no Beira-Rio. Após sair na frente, a equipe colorada perdeu por 3 a 2.

 

Além da derrota no clássico, o Inter foi eliminado da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em agosto. No meio da semana, o dirigente D'Alessandro afirmou que iria até o limite com Roger, sem garantir a permanência do técnico.

No Brasileiro, o Inter é o 13º colocado com 27 pontos. Roger Machado teve uma sequência de uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato.

Pressionados, Internacional e Grêmio travam 'Gre-Nal' com ameaça para os técnicos

Pressionados, Internacional e Grêmio travam 'Gre-Nal' com ameaça para os técnicos

Este será o 448º \'Gre-Nal\' da história. Em 447 jogos, o Internacional venceu 165 e o Grêmio 141, além de 141 empates. O time tricolor marcou 558 gols, enquanto o Inter fez 609.

Estadao Conteudo | 10:12 - 21/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você