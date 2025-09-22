Guardiola é 'irônico' no Arsenal-Manchester City: "Estou ficando velho"

© Getty Images

A quinta rodada da Premier League terminou neste domingo (21) com empate por 1 a 1 entre Arsenal e Manchester City, em Londres. O duelo, considerado o principal da rodada, ficou abaixo das expectativas: o City saiu na frente com Haaland, mas recuou e permitiu a reação dos Gunners.

Após a partida, Pep Guardiola reconheceu que o adversário foi superior. “Jogamos contra uma equipe poderosa. Tiro o chapéu pela resiliência da nossa equipe, mas acho que o resultado foi justo. No geral, o Arsenal foi melhor”, disse o técnico espanhol à BBC Sport.

O treinador lembrou o desgaste da semana, após a vitória sobre o Napoli pela Liga dos Campeões, e admitiu ter escalado o mesmo time sem rodar o elenco. “Acordei de manhã e disse que esses jogadores iriam jogar. Às vezes me surpreendo, estou ficando velho, meu amigo.”

Com o empate, o Manchester City soma sete pontos e vê o Liverpool abrir oito de vantagem na liderança do campeonato. Guardiola, no entanto, minimizou a diferença. “Ainda estamos crescendo, temos muitos jogadores novos, inclusive na defesa e no gol. Esta é a equipe mais jovem que já tivemos, é um projeto para o futuro. É uma longa jornada, vamos passo a passo.”

O zagueiro português Rúben Dias também destacou o esforço coletivo da equipe. “Estivemos perto da vitória, mas temos que valorizar a semana que tivemos e a luta em campo. Tivemos menos posse do que o normal, mas mostramos espírito e crença, e isso faz a diferença.”

O próximo compromisso do Manchester City será no fim de semana, pela Premier League, em busca de reduzir a distância para o líder Liverpool.