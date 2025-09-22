Palmeiras engrena em reta decisiva após terremotos causados após Dérbis

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras viveu turbulências durante a temporada, principalmente após clássicos contra o Corinthians, mas chega à reta decisiva do ano embalado e afiado na luta pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

MARÉ BOA

São nove jogos de invencibilidade. A equipe venceu Ceará, Universitario, Botafogo, Sport, Internacional e Fortaleza, e empatou com o mesmo Universitario e com o Corinthians.

Abel encontrou o time titular. Antes jogando com apenas um centroavante, o técnico apostou na dupla formada por Vitor Roque e Flaco López no ataque e tem colhido frutos. A defesa e o meio também encaixaram.

Os reservas mostram serviço. A goleada sobre o Fortaleza no domingo, por 4 a 1, foi um "vestibular" promovido por Abel, que deu oportunidade aos jogadores menos utilizados. Boa parte deles aproveitou, incluindo reforços recentes como Andreas, Jefté e Sosa, além do experiente Raphael Veiga, autor de um dos gols.

Quase todo mundo está à disposição de Abel. Com exceção de Paulinho, que não deve voltar neste ano, o restante do elenco pode entrar em campo, incluindo Bruno Rodrigues, atacante que sofreu lesões sérias consecutivas.

Reforços estão dando resultado. O Palmeiras promoveu várias contratações ao longo do ano e a maioria deles chega à reta decisiva na ponta dos cascos. Vitor Roque vive seu melhor momento no clube, Andreas vem de dois gols e uma assistências, e Khellven virou titular logo de cara.

O Allianz voltou a ser uma fortaleza. O estádio chegou a ser palco de algumas decepções nesta temporada, casos de jogos contra Corinthians e Flamengo, mas agora é uma das armas do time, que vem em uma sequência de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

O Palmeiras briga pelo título nas duas frentes em que está vivo. No Brasileirão, é o terceiro colocado, enquanto na Libertadores está nas quartas de final e já venceu o River Plate por 2 a 1, na ida, em Buenos Aires.

TIME JÁ VIVEU INSTABILIDADE

A maré nem sempre foi calma e tranquila. O Palmeiras viveu algumas instabilidades durante a temporada, sendo duas delas após Dérbis contra o Corinthians.

A primeira veio na final do Paulistão. O Alviverde foi derrotado em casa no jogo de ida da final e não conseguiu reverter o placar no duelo de volta, ficando com o vice.

O começo do Brasileirão teve derrotas importantes. O Palmeiras perdeu jogos grandes contra Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, os dois principais candidatos diretos ao título no momento.

A turbulência mais recente veio por causa da Copa do Brasil. O Alviverde perdeu os dois jogos contra o Corinthians nas oitavas de final e acabou eliminado. Mas foi a partir daí que veio a atual arrancada.