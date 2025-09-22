Ronaldinho Gaúcho entregará Bola de Ouro hoje, em Paris

© Reuters

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho entregará a Bola de Ouro, mais tradicional prêmio individual do futebol mundial, ao jogador eleito melhor do mundo pela revista France Football. O ex-jogador brasileiro já está em Paris para a cerimônia desta segunda (22), que começa às 16h (de Brasília), no Teatro do Châtelet, na capital francesa.

O papel de Ronaldinho na cerimônia foi confirmado pelo estafe dele à Folha de S.Paulo. O Brasil concorre com dois jogadores, os atacantes Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Jr., do Real Madrid. Raphinha é considerado o terceiro favorito.

Os dois favoritos ao prêmio são os atacantes Ousmane Dembélé, 28, francês do Paris Saint-Germain, e Lamine Yamal, 18, espanhol do Barcelona. Desde o ano passado a France Football adotou o sigilo em relação ao nome do vencedor até o momento da abertura do envelope, à maneira do Oscar.

Antes, o ganhador era avisado com antecedência pela revista, para garantir a presença na cerimônia, o que gerava vazamentos à imprensa e esvaziava um pouco o evento.

A presença de Ronaldinho Gaúcho poderia ser um indicador do favoritismo de um ou outro jogador, mas não desta vez -o brasileiro foi ídolo tanto do PSG quanto do Barcelona.

Curiosamente, apesar de jogar em um time de Paris, Dembélé só estará presente à cerimônia por estar lesionado -no mesmo horário do evento, o PSG estará jogando pela liga francesa em Marselha, contra o Olympique local. A partida deveria ter ocorrido no domingo, mas foi adiada devido a uma chuva torrencial que atingiu o sudeste da França.

Por esse motivo, grande parte da delegação do PSG, incluindo outros indicados ao prêmio, como o meio-campista português Vitinha, não estará no Teatro do Châtelet à noite.

O PSG irritou-se com a decisão da liga francesa de marcar o jogo para a mesma hora da Bola de Ouro. Tentou remarcar a partida para a tarde desta segunda, ou até adiá-la para dezembro. Porém o Olympique, maior rival dos parisienses no futebol francês, não aceitou. O jornal esportivo L'Équipe, que pertence ao mesmo grupo da revista France Football, também se queixou da decisão, em artigo.