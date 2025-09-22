Notícias ao Minuto
Bia Haddad Maia desiste de torneios e antecipa fim da temporada para 'descansar o corpo e a mente'

O próximo compromisso da brasileira seria no WTA 1000 de Pequim, que começa nesta semana. Por ter avançado até a segunda rodada em 2024, ela perderá 65 pontos no ranking

22/09/2025 11:08 ‧ há 3 horas por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um ano sem grandes apresentações dentro das quadras, com dificuldades frequentes contra adversárias de ranking inferior, a paulistana Beatriz Haddad Maia, 29, anunciou nesta segunda-feira (22) o fim antecipado das disputas na atual temporada.

 

"Estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente", escreveu a tenista em publicação nas redes sociais.

O próximo compromisso da brasileira seria no WTA 1000 de Pequim, que começa nesta semana. Por ter avançado até a segunda rodada em 2024, ela perderá 65 pontos no ranking.

Bia Haddad é a atual 40ª no ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), sua pior posição desde junho de 2022.

Em 2025, são 26 derrotas e apenas 16 vitórias.

Sua melhor campanha no ano foi no WTA 500 de Estrasburgo, na França: avançou até as semifinais, parando na cazaque Elena Rybakina.

No último compromisso, no WTA 500 de Seul, em que foi campeã em 2024, Bia Haddad caiu logo na segunda rodada.

No SP Open, em que era cabeça de chave número um, também foi eliminada precocemente, nas quartas de final.

"Um agradecimento especial a todos vocês que sempre me acompanham, torcem, enviam energia, amor e carinho. Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir", escreveu a brasileira.

