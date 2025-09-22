Notícias ao Minuto
Veja quem são os árbitros escalados para a Libertadores e Sul-Americana, além da programação de jogos com clubes brasileiros; nenhum árbitro brasileiro foi escalado

Conmebol divulga árbitros da volta das quartas da Libertadores e Sula; veja

Folhapress
22/09/2025 18:24 ‧ há 4 horas por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (22) a escala de arbitragem para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Nenhum árbitro brasileiro foi escalado.

 

LIBERTADORES

O uruguaio Andrés Matonte será o responsável por apitar Palmeiras x River Plate. Ele será auxiliado pelos compatriotas Nicolás Tarán e Andrés Nievas. O VAR ficará a cargo de Christian Ferreyra.

O venezuelano Andrés Herrera comandará São Paulo x LDU. Os auxiliares serão os compatriotas Lubin Torrealba e Alberto Ponte. O responsável pelo VAR será Juan Soto.

Piero Maza, do Chile, apitará Estudiantes x Flamengo. Cláudio Urrutia e Jorge Retamal, também chilenos, serão os auxiliares. O VAR será comandado por José Cabero.

Racing x Vélez Sarsfield será comandado por Esteban Ostojich, do Uruguai. Martin Soppi e Hector Bergalo serão os auxiliares, com Andrés Cunha no VAR.

SUL-AMERICANA

Jesús Valenzuela, da Venezuela, será o árbitro de Fluminense x Lanús. Jorge Urrego e Tulio Moreno, também venezuelanos. O VAR ficará a cargo de Angel Arteaga.

Atlético-MG x Bolívar será comandado pelo argentino Facundo Tello. Ele será auxiliado pelos compatriotas Juan Belatti e Gabriel Chade, além do VAR Silvio Trucco.

O colombiano Carlos Betancur comandará o jogo entre Universidad de Chile e Alianza Lima. Richard Ortiz e Miguel Roldán serão os auxiliares, com Heider Castro no comando do VAR.

Once Caldas x Independiente del Valle será comandado pelo argentino Maximiliano Ramírez. Os auxiliares serão Maximiliano del Yesso e Pablo González. O VAR do duelo será Silvio Trucco.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Libertadores
23/9 - Racing x Vélez Sarsfield - 19h (Racing venceu a ida por 1 a 0)
24/9 - Palmeiras x River Plate - 21h30 (Palmeiras venceu a ida por 1 a 0)
25/9 - São Paulo x LDU - 19h (LDU venceu a ida por 2 a 0)
25/9 - Estudiantes x Flamengo - 21h30 (Flamengo venceu a ida por 2 a 1)

Sul-Americana
23/9 - Fluminense x Lanús - 21h30 (Lanús venceu a ida por 1 a 0)
24/9 - Atlético-MG x Bolívar - 19h (ida terminou empatada por 2 a 2)
24/9 - Once Caldas x Del Valle - 21h30 (Once Caldas vence a ida por 2 a 0)
25/9 - Univ. de Chile x Alianza Lima - 21h30 (ida terminou empatada por 0 a 0)

Conmebol diz que tirou suspensão de Plata por 'integridade' do jogo

Conmebol diz que tirou suspensão de Plata por 'integridade' do jogo

O atacante do Flamengo está liberado para o jogo de volta contra o Estudiantes, da Argentina, pelas quartas de final da Libertadores; Plata foi expulso no duelo no Maracanã, mas a punição foi revista

Folhapress | 17:48 - 22/09/2025

