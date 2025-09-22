Temporada goleadora leva Ousmane Dembélé ao topo do futebol

Notícias ao Minuto
Dembélé marcou 37 gols em 60 jogos, uma média de 0,62 por partida, além de ter distribuído 14 assistências no período considerado pela premiação, que era a temporada 2024/25

Folhapress
22/09/2025 21:24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleito nesta segunda-feira (22) o melhor jogador de futebol do mundo pela premiação Bola de Ouro, da revista France Football, o francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, viveu, de longe, a fase mais goleadora da carreira na temporada 2024/25, com o PSG (Paris Saint-Germain).

 

No período considerado pela premiação, Dembélé marcou 37 gols em 60 jogos, uma média de 0,62 por partida, além de ter distribuído 14 assistências.

Até então, a melhor temporada do atacante havia sido a 2018/19, ainda em seu segundo ano pelo Barcelona, quando marcou 14 vezes e deu oito assistências em 46 partidas.

Liderando o coletivo parisiense rumo ao seu primeiro título do continental europeu, com oito gols em 15 partidas -média de 0,5 gol por jogo-, e mais seis assistências, o francês foi eleito pela Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) o melhor do torneio.

Todos os gols foram marcados de dentro da grande área, cinco deles com o pé direito e três com o esquerdo -Dembélé é ambidestro. Ele marcou nas vitórias por 1 a 0 contra o Liverpool e contra o Arsenal, pelas oitavas e semifinais da Champions, respectivamente.

Na goleada por 5 a 0 contra a Inter de Milão na decisão, em Munique, foram de Dembélé os passes para o segundo e o quarto gols do PSG, marcados por Desiré Doué e Kvaratskhelia.

O atacante também foi o artilheiro do Campeonato Francês com 21 gols -empatado com o inglês Mason Greenwood, do Olympique de Marselha- em 29 partidas, média de 0,72 por jogo.

Dos 21 gols -com um tento a cada 83 minutos-, 20 foram de dentro da área, sendo dez com o pé esquerdo, nove com o direito, e dois de cabeça. Apenas um foi de pênalti.

Ele também distribuiu seis assistências no francês, sendo eleito o melhor do campeonato pela associação de jogadores.

Na Supercopa da França, em jogo único contra o Monaco, Dembelé foi o autor do gol da partida, novamente de pé direito, de dentro da grande área.

Na Copa da França, foram mais três gols e uma assistência em quatro partidas, média de 0,75 por jogo, guiando o PSG rumo ao bicampeonato consecutivo.

Na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, o francês não pôde atuar na fase de grupos devido a uma lesão.

Voltou à equipe nas oitavas de final, contra o Inter Miami, e marcou no jogo seguinte, contra o Bayern de Munique, nas quartas de final. Voltou às redes contra o Real Madrid, nas semis, ambos de dentro da grande área, um com cada pé.

Pela seleção francesa, Dembélé entrou em campo sete vezes pela Liga das Nações e marcou dois gols, contra a Bélgica e a Croácia, de dentro da área, de direita e esquerda.

Na semifinal do torneio, a França acabou superada pela Espanha por 5 a 4.

