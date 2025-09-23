Pai de Lamine Yamal protesta após Bola de Ouro: "Não digo roubo, mas..."

© Getty Images

Ousmane Dembélé recebeu nesta segunda-feira (22) a Bola de Ouro 2025, em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. O atacante do Paris Saint-Germain foi eleito o melhor jogador do mundo após uma temporada de destaque, na qual conquistou a Liga dos Campeões, a Ligue 1, a Copa e a Supercopa da França.

O segundo lugar ficou com Lamine Yamal, do Barcelona, resultado que causou surpresa e polêmica. O pai do jogador, Mounir Nasroui, reagiu de forma contundente ao programa El Chiringuito de Jugones: “Penso que é o maior... não vou dizer roubo, mas sim dano moral a um ser humano. Creio que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de muito longe, de muitíssimo longe. Não porque é meu filho, mas sim porque é o melhor jogador do mundo. Não me parece que haja rivais. Lamine Yamal é Lamine Yamal. Temos de dizer que, aqui, se passou algo de muito estranho. No ano que vem, a Bola de Ouro será espanhola.”

O pódio foi completado por Vitinha, companheiro de Dembélé no PSG, que além do título francês e europeu também venceu a Liga das Nações com a seleção portuguesa.

Na sequência da lista ficaram Mohamed Salah (4º), Raphinha (5º), Achraf Hakimi (6º), Kylian Mbappé (7º), Cole Palmer (8º), Gianluigi Donnarumma (9º) e Nuno Mendes (10º). Vinícius Júnior terminou em 16º lugar, enquanto João Neves apareceu em 19º.

A cerimônia também premiou outras categorias. Aitana Bonmatí foi eleita melhor jogadora do mundo, Luis Enrique levou o prêmio de melhor treinador, Sarina Wiegman foi escolhida como melhor treinadora, o PSG venceu como melhor clube masculino e o Arsenal como melhor clube feminino. Viktor Gyokeres e Ewa Pajor conquistaram os Troféus Gerd Muller, Gianluigi Donnarumma e Hannah Hampton receberam os Troféus Yashin, Lamine Yamal e Vicky López ficaram com os Troféus Kopa, e a Fundação Xana foi homenageada com o Prêmio Sócrates.