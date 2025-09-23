Ronaldinho desconversa sobre Seleção e arranca risadas na Bola de Ouro

© Getty

Ronaldinho Gaúcho roubou a cena na chegada à cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, nesta segunda-feira (22). De bom humor e distribuindo sorrisos, o ex-jogador fez o gesto do hang-loose, parou para falar com jornalistas e arrancou risadas com sua resposta descontraída a uma pergunta sobre a Seleção. “Ah, não, estava tão bom”, brincou, deixando claro que preferia não comentar o tema.

Em seguida, exaltou Neymar, a quem chamou de “o melhor que nós temos”, e revelou que seria o responsável por entregar o prêmio de melhor do mundo. Ronaldinho também declarou torcida por Raphinha, seu conterrâneo, mas não deixou de elogiar Lamine Yamal e Dembélé: “Todos merecem porque são grandes jogadores”.

Duas décadas depois de conquistar sua própria Bola de Ouro, em 2005, o Bruxo voltou ao palco da premiação, agora como ícone da história do futebol.

A noite, porém, também foi marcada por polêmica. Ousmane Dembélé, destaque do PSG, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2025 após temporada vitoriosa com Champions, Ligue 1, Copa e Supercopa da França. Lamine Yamal, do Barcelona, ficou em segundo lugar, resultado que gerou revolta em seu pai, Mounir Nasroui.

“Penso que é o maior... não vou dizer roubo, mas sim dano moral a um ser humano. Creio que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de muito longe, de muitíssimo longe. Não porque é meu filho, mas sim porque é o melhor jogador do mundo. Não me parece que haja rivais. Lamine Yamal é Lamine Yamal. Temos de dizer que, aqui, se passou algo de muito estranho. No ano que vem, a Bola de Ouro será espanhola”, declarou, em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito de Jugones.