Mateusz Klich detona Inter Miami: “É um desastre com Messi no clube”

Mateusz Klich conhece bem a Major League Soccer (MLS). O meio-campista polonês atuou por duas temporadas no DC United e no Atlanta United antes de retornar à Polônia para defender o Cracovia Kraków. Nesta segunda-feira (22), em entrevista ao canal de YouTube Foot Truck, ele criticou duramente o Inter Miami e desaconselhou jogadores a se transferirem para o clube de Lionel Messi.

"Eu não recomendo o Inter Miami enquanto o [Lionel] Messi estiver lá. É um desastre. As pessoas estão saindo, os técnicos estão saindo, os fisioterapeutas estão saindo... Em termos de organização, é péssimo. Basicamente, é o pai do Messi quem comanda o clube. Todo mundo fala espanhol e nada pode ser feito sem o consentimento deles. Além disso, o clube fica a 45 ou 50 minutos de Miami", declarou.

Klich também destacou outras opções mais atrativas. "Eu recomendaria Nova York. O New York Red Bulls tem um estádio melhor neste momento, mas o New York City FC também está construindo um estádio incrível. Há clubes como o Columbus Crew e o FC Cincinnati que têm ótimas estruturas e estádios modernos, mas estão em lugares muito entediantes para viver. Até recomendaria o Nashville SC, é um lugar lindo. O Portland Timbers e o Seattle Sounders têm ótimo ambiente, mas ficam longe de tudo", completou.

Aos 35 anos, Klich acumula passagens por Wolfsburg, Zwolle, Kaiserlautern, Twente, Leeds United e Utrecht.

O momento do Inter Miami

Apesar de contar com Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, o Inter Miami não vive sua melhor fase. Em 46 jogos oficiais na temporada, foram 25 vitórias, 10 empates e 11 derrotas sob o comando do técnico Javier Mascherano. O time foi eliminado pelo Los Angeles FC nas quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf, perdeu a final da Leagues Cup para o Seattle Sounders por 3 a 0 e caiu nas oitavas de final do Mundial de Clubes diante do Paris Saint-Germain, com derrota por 4 a 0.

Na MLS, restando sete rodadas da fase regular, a equipe ocupa a quinta posição da Conferência Leste, oito pontos atrás do líder Philadelphia Union, mas com três jogos a menos.

Individualmente, Messi vive sua melhor temporada nos EUA desde que chegou em 2023. Em 37 partidas, já marcou 30 gols e distribuiu 13 assistências. No entanto, do ponto de vista coletivo, o Inter Miami conquistou apenas uma Leagues Cup em mais de dois anos com o astro argentino.