Atleta contrai suberbactéria comedora de carne em piscina de hotel

Alexis Williams sofreu um arranhão ao mergulhar em uma piscina de hotel em Michigan e, em 24 horas, foi diagnosticada com MRSA, bactéria que corrói a carne e resiste a antibióticos. Ela passou por três cirurgias e acusa o estabelecimento de negligência sanitária

© Reprodução

Notícias ao Minuto
23/09/2025 08:30 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

EUA

Uma estadia em hotel quase terminou em tragédia para a atleta Alexis Williams, de 23 anos, no estado de Michigan, EUA. No fim de junho, durante um mergulho na piscina do Residence Inn, em Ann Arbor, Alexis e dois primos foram infectados por uma superbactéria que corrói a carne humana.

 

Segundo o relato, a jovem sofreu apenas um arranhão dentro da água. No dia seguinte, sentiu dores intensas na região e precisou ser levada ao hospital. Lá, recebeu o diagnóstico de MRSA, bactéria resistente a antibióticos considerada uma das mais perigosas.

“Parecia uma piscina normal, nada indicava que estivesse contaminada. De repente, não conseguia mais andar e precisei ser carregada. Só depois descobri que era uma bactéria que corrói a carne e pode matar”, contou Alexis em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

A atleta passou por três cirurgias, sobreviveu e hoje segue em recuperação, ainda necessitando da ajuda da mãe para se locomover. Os primos também apresentaram sintomas, mas tiveram quadros mais leves.

A família acusa o hotel de negligência, afirmando que laudos de inspeção apontaram ausência de cloro na piscina. Procurado pela CBS News Detroit, o Residence Inn declarou que não comentará o caso publicamente.

