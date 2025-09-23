São Paulo prepara Oscar e Lucas para decisão contra LDU na Libertadores

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Oscar e Lucas podem reforçar o São Paulo na decisão contra a LDU, nesta quinta-feira (25), pelas quartas de final da Copa Libertadores, e Hernán Crespo terá importantes decisões a fazer para montar seu time titular.

CORRENDO CONTRA O TEMPO

Como o UOL mostrou, o São Paulo montou uma 'força-tarefa' para ter Lucas e Oscar à disposição ao menos no banco de reservas nesta quinta-feira. Oscar vive a reta final de recuperação de uma fratura nas vértebras L1, L2 e L3, enquanto Lucas se recupera de uma artroscopia no joelho.

Segundo fontes revelaram à reportagem, a dupla é uma possibilidade real para o embate, mas o clube prega cautela. Oscar, que já treina com bola, está em vantagem sobre o camisa 7, que ainda finaliza o processo de transição física com a fisioterapia do Tricolor.

De todo modo, o técnico Hernán Crespo terá boas dores de cabeça para montar a equipe. Seja com a dupla começando desde o início, seja com ambos entrando no segundo tempo, o argentino deverá mexer no time.

LUCAS E OSCAR NO BANCO

Caso a dupla inicie no banco de reservas, opção considerada a mais realista, a tendência seria manter a formação mais utilizada recentemente, em um 3-5-2: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Maílton), Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira.

DUPLA ENTRANDO NO 2º TEMPO

Se o time seguir em busca do resultado na etapa final, Crespo poderia abandonar a linha de três defensores e armar o São Paulo em um 4-3-3, com Luciano como referência. Sacando Ferraresi, a escalação seria: Rafael; Cédric Soares (Maílton), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla e Oscar; Lucas, Luciano e Ferreira.

Outra alternativa, mais ofensiva, seria um 4-2-4, abrindo mão de um dos volantes: Rafael; Cédric Soares (Maílton), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Oscar; Lucas, Luciano, Rigoni e Ferreira.

OSCAR TITULAR

O UOL apurou que Oscar reúne mais chances de começar entre os 11 iniciais. O São Paulo mantém cautela e também trabalha com a possibilidade de tê-lo no banco, mas, caso seja escalado, um provável 3-5-2 teria o camisa 8 na vaga de Rodriguinho: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Maílton), Marcos Antônio, Oscar, Bobadilla e Enzo; Luciano e Ferreira.

A bola rola para o último ato das quartas de final da Libertadores às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbis. O São Paulo precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal; um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O classificado enfrentará Palmeiras ou River Plate nas semifinais.