Notícias ao Minuto
Procurar

CBF mira seleções do Top 10 do ranking da Fifa para amistosos em março

O desejo da comissão técnica de Carlo Ancelotti é aumentar o leque de enfrentamentos com as seleções mais complicadas, que estão no top do 10 do ranking da Fifa

CBF mira seleções do Top 10 do ranking da Fifa para amistosos em março

© Divulgação

Folhapress
23/09/2025 14:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Futebol

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF trabalha para que o início da agenda da seleção brasileira em 2026 tenha jogos contra países que estão no top 10 do ranking da Fifa.

 

O QUE ACONTECEU

O foco para os amistosos de março está em tentar algum adversário europeu.

O top 10 do ranking da Fifa atualmente tem Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Holanda, Bélgica, Croácia e Itália.

A possibilidade se abre porque essa data será para repescagem das Eliminatórias europeias. Logo, quem conseguir vaga direta para a Copa 2026 no seu respectivo grupo pode estar disponível para enfrentar o Brasil.

O desejo da comissão técnica de Carlo Ancelotti é aumentar o leque de enfrentamentos com as seleções mais complicadas.

Para novembro, a CBF tenta fechar com seleções africanas, com jogos em solo europeu, mas precisa esperar o desfecho das Eliminatórias em outubro.

No mês que vem, o Brasil já terá pela frente os asiáticos Coreia do Sul e Japão. O anúncio da lista de convocados será no dia 1º.

Ronaldinho desconversa sobre Seleção e arranca risadas na Bola de Ouro

Ronaldinho desconversa sobre Seleção e arranca risadas na Bola de Ouro

Ex-jogador chegou sorridente à cerimônia em Paris, evitou falar do momento da equipe brasileira, exaltou Neymar e revelou torcida por Raphinha, embora também tenha elogiado nomes como Lamine Yamal e Dembélé

Notícias ao Minuto | 05:40 - 23/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você