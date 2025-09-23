CBF mira seleções do Top 10 do ranking da Fifa para amistosos em março

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF trabalha para que o início da agenda da seleção brasileira em 2026 tenha jogos contra países que estão no top 10 do ranking da Fifa.

O QUE ACONTECEU

O foco para os amistosos de março está em tentar algum adversário europeu.

O top 10 do ranking da Fifa atualmente tem Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Holanda, Bélgica, Croácia e Itália.

A possibilidade se abre porque essa data será para repescagem das Eliminatórias europeias. Logo, quem conseguir vaga direta para a Copa 2026 no seu respectivo grupo pode estar disponível para enfrentar o Brasil.

O desejo da comissão técnica de Carlo Ancelotti é aumentar o leque de enfrentamentos com as seleções mais complicadas.

Para novembro, a CBF tenta fechar com seleções africanas, com jogos em solo europeu, mas precisa esperar o desfecho das Eliminatórias em outubro.

No mês que vem, o Brasil já terá pela frente os asiáticos Coreia do Sul e Japão. O anúncio da lista de convocados será no dia 1º.