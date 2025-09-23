Notícias ao Minuto
Consultores da ONU pedem que Fifa suspenda Israel; país tenta vaga na copa

Peritos das Nações Unidas, entre os quais a relatora especial para a Palestina, Francesca Albanese, apelaram à FIFA e à UEFA para suspenderem a seleção de futebol de Israel de todas as competições internacionais

© Reuters

Folhapress
23/09/2025 17:48 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU pediram nesta terça-feira (23) que Fifa e Uefa suspendam Israel das competições de futebol internacional por sua ofensiva em Gaza. A seleção israelense está atualmente em 3º lugar no Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa.

 

O QUE ACONTECEU

Eles afirmaram que os "órgãos esportivos não devem fechar os olhos para graves violações dos direitos humanos." Os oito especialistas acrescentaram que seleções representam Estados e devem ser suspensas -caso causem violações.

Os órgãos esportivos não devem fechar os olhos para graves violações dos direitos humanos, especialmente quando suas plataformas são usadas para normalizar as injustiças.

Os especialistas são contrários às punições individuais contra jogadores israelenses. "Estamos claros que o boicote deve ser dirigido ao Estado de Israel e não a jogadores individuais", diz o comunicado.

Texto ainda lembrou que a Comissão de Inquérito da ONU sobre o Território Palestino Ocupado concluiu que Israel está cometendo genocídio em Gaza. Veja, abaixo, quem assina o documento:

  • Alexandra Xanthaki, relatora especial no domínio dos direitos culturais
  • K.P. Ashwini, relator especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata
  • Francesca Albanese, relatora especial sobre a situação dos direitos humanos no território palestiniano ocupado desde 1967
  • Pichamon Yeophantong (Presidente), Damilola Olawuyi (Vice-Presidente),
  • Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevi'ien e Robert McCorquodale, Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos

ESPANHA COGITA BOICOTE À COPA 2026

Espanha cogita não participar do Mundial em caso de classificação de Israel. A medida, inédita em competições da Fifa, abre uma série de questionamentos jurídicos e desportivos (clique e entenda o caso).

Israel tem nove pontos no Grupo I. A liderança é da Noruega, que soma 15 pontos, com a Itália em segundo, também com nove. Estônia, com três pontos, e Moldávia, zerada, completam a chave.

O melhor colocado de cada grupo garante vaga direta, enquanto os segundos colocados precisam passar por um playoff. Ao todo, 16 seleções do continente europeu vão disputar o Mundial.

Israel volta a campo no dia 11 de outubro. O confronto será contra a líder Noruega, em Oslo.

A seleção israelense está filiada à Uefa desde 1991. Mesmo pertencendo ao continente asiático, o país participa das ligas europeias de futebol por questões envolvendo política e religião.

