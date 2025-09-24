Renato Gaúcho pede demissão após eliminação do Fluminense no Maracanã

A eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana, depois do empate em 1 a 1 com o Lanús nesta terça-feira (23), no Maracanã, encerrou também a passagem de Renato Gaúcho pelo clube. O treinador anunciou sua saída ainda na entrevista coletiva, surpreendendo jornalistas.
O anúncio
Durante 17 minutos de coletiva, Renato respondeu a perguntas normalmente. Na última intervenção, porém, revelou que havia pedido demissão ao presidente do clube antes mesmo de falar com a imprensa. “Acabei de pedir demissão. Agora outro técnico vai responder às mesmas perguntas e decidir se escalará o time da torcida ou o dele”, declarou.
Justificativas
Renato disse que deixa o cargo apesar da boa campanha no Brasileirão e na Copa do Brasil. Para ele, o desgaste com críticas constantes pesou mais do que os resultados. “Preciso descansar a cabeça e deixar que os gênios da internet falem de futebol, já que entendem tanto”, ironizou.
Pressão e críticas
Nos minutos finais do empate com o Lanús, torcedores chamaram o treinador de “burro”. Questionado sobre as manifestações, Renato fez um desabafo: “Acabou o futebol por causa das redes sociais. Hoje é só guerra de críticas. Quando ganha, há alguns elogios; quando perde, ninguém presta.”
Retrospecto
Renato assumiu o Fluminense em 3 de abril. Em 42 jogos, conquistou 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Nesse período, levou a equipe às semifinais da Copa do Mundo de Clubes e garantiu presença nas semis da Copa do Brasil, contra o Vasco, em dezembro. No Brasileirão, o Tricolor ocupa a 8ª posição.
Próximos passos
Com a saída de Renato, também deixam o clube seus auxiliares, Alexandre Mendes e Marcelo Salles. O interino Marcão assumirá a equipe até a definição do novo treinador. O próximo compromisso será contra o Botafogo, domingo (29), no Maracanã.