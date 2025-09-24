Notícias ao Minuto
Luciano é o vice-artilheiro da temporada do Tricolor, com 11 gols marcados, e líder em assistências, com seis. Apesar disso, o atacante atravessa o período mais longo sem marcar em 2025. E justamente no momento mais importante para o clube

Luciano vive seca de gols e terá de acertar a mira para ajudar o São Paulo

Folhapress
24/09/2025 12:30 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

São Paulo FC

(UOL/FOLHAPRESS) - Camisa 10 e principal referência ofensiva do São Paulo, Luciano chega à decisão desta quinta, contra a LDU, carregando uma marca incômoda: 11 jogos seguidos sem balançar as redes.

 

NA SECA

Luciano é o vice-artilheiro da temporada do Tricolor, com 11 gols marcados, e líder em assistências, com seis. Apesar disso, o atacante atravessa o período mais longo sem marcar em 2025. E justamente no momento mais importante para o clube.

O último gol foi diante do Juventude, há dois meses, em 24 de julho. Desde então, a lista de jogos sem sucesso é extensa: Fluminense, Internacional, Vitória, Cruzeiro, Atlético-MG, duas vezes contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil, duas contra o Atlético Nacional pela Libertadores, além de LDU e Santos.

A seca ganhou peso extra porque no jogo de ida, em Quito, o camisa 10 desperdiçou chances claras.

Após a derrota por 2 a 0 para a LDU, Luciano demonstrou frustração logo na saída do gramado: "Não posso perder esse tipo de gol, numa fase final assim, jogo complicado, qualquer gol nos ajudaria e facilitaria pro jogo de volta. Quando eu tiver a chance, tenho que concluir em gol", reconheceu.

O momento delicado contrasta com a responsabilidade que carrega. Sem Calleri e André Silva, ambos fora por lesão, Luciano se tornou a principal aposta de Hernán Crespo para comandar o ataque.

E a tarefa de voltar a decidir agora recai sobre ele, justamente quando o São Paulo mais precisa de protagonismo no setor ofensivo.

O segundo ato da decisão por vaga nas semifinais da Copa Libertadores acontece nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília). Uma vitória por três ou mais gols de saldo dá vaga ao Tricolor ainda no tempo normal, enquanto um triunfo por dois gols de saldo encaminha a decisão aos pênaltis. Qualquer outro resultado, o time estará eliminado.

