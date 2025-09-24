Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada

© Lívia Villas Boas / CBF

A 6.ª Vara do Tribunal Familiar de Porto Alegre condenou Anderson Luís de Abreu Oliveira, ex-jogador do Grêmio e seleção brasileira, a uma pena de prisão que pode chegar aos 30 dias, de acordo com informações reveladas pelo portal 'GZH'.

O motivo é referente a uma dívida no valor de 1.030.214,07 reais, decorrente do não pagamento da pensão alimentícia aos dois filhos, sendo que a única maneira de o ex-jogador, de 37 anos de idade, não vir a ser detido é liquidando-a, integralmente, nos próximos dias.

O mandado tem uma validade de dois anos, e prevê que Anderson Luís venha a ser libertado, imediatamente, após cumprir os 30 dias de reclusão. Caso não haja uma vaga em aberto no sistema prisional do estado do Rio Grande do Sul, ele pode vir a cumprir a pena em um regime semiaberto, com condições a fixar.

Em setembro do ano passado, o ex-jogador já teve decretada sua prisão, exatamente, pelo mesmo motivo. Na época, a dívida ultrapassava os 330.000 reais, mas o mandado foi revogado, graças a um acordo que previa o pagamento da mesma, de forma parcelada.

Prometia muito, mas...

Natural de Porto Alegre, Anderson começou no Grêmio, tendo dado o 'salto' para o futebol europeu no verão de 2006, quando tinha apenas 18 anos de idade, quando foi contratado pelo FC Porto, por oito milhões de euros (cerca de 50 milhões de reais), sob o rótulo de grande promessa do futebol brasileiro.

Na primeira temporada no clube português, oscilou entre a equipe principal e a equipe B. Depois, o jogador sofreu uma grave falta em uma partida e exames posteriorimente realizados detectaram uma fratura na perna. Anderson acabou sendo afastado por quase seis meses.

Anderson voltou ao campo e foi vendido para o Manchester United, por mais de 30 milhões de euros (cerca de 190 milhões de reais). Porém não conseguiu vingar no clube britânico.

Em 2013/14, foi emprestado à Fiorentina, e, mais tarde, partiu para o Internacional, a 'custo zero'. Daí em diante, somou passagens pelo Coritiba e Adana Demirspor, onde acabaria por colocar um ponto na carreira, em 2020.