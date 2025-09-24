Notícias ao Minuto
Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique

Bruno Henrique está liberado para atuar após conseguir um efeito suspensivo no tribunal; o jogador foi condenado no Artigo 243-A, que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida"

Folhapress
24/09/2025 15:35 ‧ há 34 minutos por Folhapress

Esporte

Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) entrou com recurso para aumentar a pena de Bruno Henrique, suspenso por 12 jogos em caso de manipulação. O atacante do Flamengo está liberado para atuar após conseguir um efeito suspensivo no tribunal.

 

A pena de Bruno Henrique não foi proporcional tampouco possui caráter dissuasivo, muito pelo contrário, se assim mantida pelo Pleno, carregará uma sensação de impunidade, o que possivelmente não desestimulará comportamentos futuros

O QUE ACONTECEU

A procuradoria pede para que o Artigo 243 volte a ser apreciado pelo tribunal. Caso o STJD considere Bruno Henrique culpado também neste artigo, ele pode ser suspenso do futebol por até dois anos.

O órgão enxerga que o camisa 27 teve benefício pessoal ao avisar o irmão Wander que tomaria o terceiro cartão. Além disso, aponta que houve, sim, prejuízo ao Flamengo, uma vez que a polêmica afeta o valor do jogador no mercado. No julgamento, o clube afirmou que não foi prejudicado com a punição.

Certo é que, ainda que se admitisse, por hipótese, uma orientação inicial da comissão técnica para que o atleta recebesse a advertência, o ato se transmutaria e ganharia autonomia infracional a partir do momento em que o jogador se desvia da finalidade exclusivamente desportiva de sua conduta de forma deliberada, direcionando sua vontade para fomentar um esquema de apostas em benefício de sua família Trecho do recurso

Cumpre acrescentar que qualquer conluio voltado à manipulação de mercado de apostas -do qual, inclusive, um dos patrocinadores do clube Flamengo participa- acarreta riscos de sanções criminais e desportivas ao atleta, com reflexos em seu vínculo empregatício com o clube ou até mesmo na perda de seu valor de mercado. Acrescem-se, ainda, os riscos de danos à imagem institucional e à reputação da equipe Trecho da recurso

Bruno Henrique foi condenado no Artigo 243-A, que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida". Em julgamento no último dia 4 de setembro, ele foi punido com 12 jogos de suspensão, além de multa de R$ 60 mil.

Na ocasião, ele foi absolvido do Artigo 243, que fala "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". É este o ponto do julgamento que a Procuradoria contesta.

Há também um recurso do Flamengo em andamento -o clube acionou no dia 9 de setembro. Bruno Henrique atua sob efeito suspensivo e aguarda o julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal.

