Notícias ao Minuto
Procurar

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

Ramón Díaz chega para substituir Roger Machado, que foi demitido após a derrota no Gre-Nal do último domingo (21)

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

© Getty Images

Folhapress
25/09/2025 09:15 ‧ há 42 minutos por Folhapress

Esporte

Bastidores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou, na noite desta quarta-feira (24), Ramón Díaz como novo técnico do clube. Ele assina com o time gaúcho até o final de 2026.

 

Ramón Díaz chega para substituir Roger Machado, que foi demitido após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal do último domingo. O argentino será acompanhado de seu filho e principal auxiliar técnico, Emiliano Díaz.

O último trabalho de Ramón Díaz foi no Olimpia, do Paraguai, onde ficou pouco mais de um mês. No período, teve duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete jogos.

No Brasil, o argentino de 66 anos já trabalhou no Vasco e no Corinthians, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2025.

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 14º posição, com 27 pontos. O Vitória abre a zona de rebaixamento, com 22.

Ramón Díaz será o oitavo técnico a comandar o Colorado com Alessandro Barcellos como presidente, cargo que ocupa desde 2021.

Ancelotti fala em livro sobre ida pra seleção

Ancelotti fala em livro sobre ida pra seleção

"Meu trabalho agora é fazer o Brasil campeão de novo; aceito essa missão, e estou convencido de que podemos alcançá-la", disse Ancelotti

Folhapress | 08:00 - 25/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Libertadores

Palmeiras derruba River e chega à sua quinta semifinal em seis Libertadores

2

esporte

Justiça

Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada

3

esporte

Talisca

Ex-seleção brasileira, jogador Anderson Talisca vira cantor e sonha com Rock in Rio

4

esporte

Futebol

Ancelotti fala em livro sobre ida pra seleção

5

esporte

Bastidores

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

6

esporte

Futebol

Alternativa ao VAR anima CBF

7

esporte

Vasco da Gama

Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

8

esporte

Emergência Médica

Hugo Hoyama tem previsão de alta da UTI até esta quinta-feira

9

esporte

Athletico-PR

Athletico-PR e Cuiabá miram G-4 na Série B, enquanto quatro clubes lutam contra o rebaixamento

10

esporte

Flamengo

Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique