Notícias ao Minuto
Procurar

Palmeiras derruba River e chega à sua quinta semifinal em seis Libertadores

Palmeiras vence o River Plate no Allianz Parque, confirma a vaga e chega à quinta semifinal da Libertadores nas últimas seis edições, consolidando-se como o time mais dominante da América do Sul nesta década

Palmeiras derruba River e chega à sua quinta semifinal em seis Libertadores

© Getty

Folhapress
25/09/2025 04:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais consistente time da América do Sul na atual década, o Palmeiras está de novo nas semifinais da principal competição do continente, a Copa Libertadores. A classificação foi obtida com uma vitória por 3 a 1 sobre o argentino River Plate, na noite de quarta-feira (24), no Allianz Parque, em São Paulo.

A formação alviverde havia triunfado na primeira partida do confronto, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dessa maneira, o campeão de 1999, 2020 e 2021 está nas semifinais pela quinta vez nas seis edições mais recentes do torneio. Seu adversário sairá do duelo entre São Paulo e LDU -no jogo de ida, no Equador, o time de Quito fez 2 a 0.

Foi um confronto que começou, ainda na Argentina, com clara superioridade alviverde. O Palmeiras se impôs na etapa inicial do primeiro jogo e abriu dois gols de vantagem, com um cabeceio de Gustavo Gómez e um chute de Vitor Roque. Após o intervalo, o River martelou até ao menos diminuir a vantagem, em um chute de Martínez Quarta desviado em Piquerez.

Na segunda partida, portanto, no Brasil, a equipe paulistana se viu com uma vantagem de um gol que durou pouco. Logo aos oito minutos, Gómez deu carrinho desastrado e cometeu falta, cobrada por Juanfer Quintero. Maximiliano Salas subiu bem, no primeiro pau, e deixou o placar geral do duelo em 2 a 2.

A tensão cresceu. Estabeleceu-se um jogo truncado, que teve a partir desse momento uma chance para cada equipe até o intervalo. Em cabeceio, Murilo parou no goleiro Armani. Do outro lado, Castaño se viu cara a cara com Weverton e, em vez de finalizar, buscou uma desastrada finta, bem marcada pelo arqueiro.

Mesmo sem alterações no intervalo, o Palmeiras voltou bem, estabelecendo-se no campo de ataque e trocando passes. Aos seis minutos, Piquerez teve espaço para cruzar da esquerda, e Vitor Roque cabeceou com liberdade. Armani chegou a fazer a defesa, mas a bola se ofereceu ao próprio Roque para o gol no rebote.

A essa altura, os bate-bocas e empurrões já eram constantes. Os palmeirenses pediram expulsão de Acuña em um desses entreveros, sem sucesso. O juiz uruguaio Andreas Matonte chegou a mostrar cartão vermelho a Salas, por segundo amarelo, antes de perceber que o jogador não tinha o primeiro.

Dos 20 minutos em diante, ficou claro o desenho do jogo. Ainda que sem velocidade pelos lados, o River buscava o ataque em toques pelo meio. O Palmeiras procurava fechar os espaços, bloquear o jogo de passes do adversário e, quem sabe, resolver de vez a classificação em um lance de felicidade.

No fim, sobressaiu o melhor time. Aos 46 minutos, em pênalti cometido por Acuña (expulso no lance) em Facundo Torres, Flaco López bateu no meio para sacramentar a classificação. Em seguida, aos 39, Flaco contou com desvio na zaga para fechar o placar e fazer a festa alviverde na zona oeste paulistana.

Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique

Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique

Bruno Henrique está liberado para atuar após conseguir um efeito suspensivo no tribunal; o jogador foi condenado no Artigo 243-A, que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida"

Folhapress | 22:47 - 24/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você