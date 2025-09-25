Notícias ao Minuto
Ancelotti fala em livro sobre ida pra seleção

"Meu trabalho agora é fazer o Brasil campeão de novo; aceito essa missão, e estou convencido de que podemos alcançá-la", disse Ancelotti

Folhapress
25/09/2025 08:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - Um novo livro sobre a seleção brasileira está no radar de Carlo Ancelotti. Nos últimos capítulos sobre a sua trajetória na Liga dos Campeões, na obra "O Sonho - quebrando o recorde de vitória da Champions League", o treinador comentou sobre o primeiro contato com a direção da CBF, mas não entrou em detalhes, nem confirmou as negociações que tiveram início em 2023.

 

"A imprensa chegou a falar sobre a possibilidade de eu assumir a seleção brasileira. Claro, uma oportunidade como essa interessaria a qualquer viciado em futebol, mas, assim que o Real Madrid fez a proposta, a conversa sobre o Brasil cessou", escreveu Ancelotti.

A renovação de contrato com o Real Madrid aconteceu em dezembro de 2023, frustrando os planos do então presidente Ednaldo Rodrigues, que havia anunciado a contratação do treinador italiano em julho daquele ano, mas que o início do trabalho seria na Copa América de 2024, algo que não aconteceu.

O arrastado acordo só foi fechado em maio deste ano, quando o treinador se desligou do Real Madrid. As primeiras impressões de Ancelotti no Brasil fecham o livro, com o técnico reforçando o sonho de ser campeão da Copa do Mundo em 2026.

"Meu trabalho agora é fazer o Brasil campeão de novo; aceito essa missão, e estou convencido de que podemos alcançá-la. Para isso, preciso aproveitar ao máximo a imensa qualidade que o Brasil tem, reunindo harmonicamente esses talentos".

"No dia em que cheguei ao Brasil, vi um cartaz que dizia: 'Bem-vindo, Ancelotti, você é o cara!'. Acho que ele queria dizer: 'Você é a pessoa que vai trazer a Copa de volta', e é essa pessoa que eu quero ser. O sonho de todo brasileiro é ver o Brasil campeão de novo. Agora esse é o meu sonho também, e tentarei realizá-lo dando tudo de mim. É uma grande responsabilidade, mas que desafio maravilhoso - vencer a Copa do Mundo com o Brasil".

