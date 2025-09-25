Notícias ao Minuto
Procurar

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

O Alviverde chegou 56,8 milhões, somando a premiação desde o começo da Libertadores

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

© Getty

Folhapress
25/09/2025 12:15 ‧ há 34 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se aproximou dos R$ 60 milhões em premiação ao carimbar a vaga para a semifinal da Libertadores. Apenas o triunfo contra o River Plate rendeu R$ 12,2 milhões (2,3 milhões de dólares).

 

O QUE ACONTECEU

O Alviverde chegou 56,8 milhões, somando a premiação desde o começo da competição. É a quinta vez em seis anos que o clube paulista alcança a semifinal da competição continental.

A campanha perfeita na fase de grupos e a vaga nas oitavas garantiu ao Palmeiras 6,2 milhões de dólares - cerca de R$ 35,4 milhões. A quantia inclui o valor de participação na fase de grupos (US$ 3 milhões) somado ao bônus por cada uma das seis vitórias (US$ 330 mil por triunfo) e ao prêmio por avançar às oitavas (US$ 1,25 milhão).

A classificação para as quartas de final rendeu mais R$ 9,2 milhões (1,7 milhão de dólares). O time de Abel Ferreira eliminou o Universitário (PER) nas oitavas.
Caso avance à final, o Palmeiras garante, no mínimo, R$ 38,2 milhões - premiação ao vice-campeão. O campeão fatura R$ 131,2 milhões. O Alviverde enfrentará o vencedor de São Paulo e LDU (EQU) pela semifinal nos dias 22 e 29 de outubro.

Luta de MMA entre vereadores no Amapá vira alvo de inquérito do Ministério Público

Luta de MMA entre vereadores no Amapá vira alvo de inquérito do Ministério Público

Parlamentares afirmam que atuaram por incentivo à modalidade e entretenimento à população; órgão diz que a conduta é incompatível com a dignidade da função pública e banaliza violência

Folhapress | 10:15 - 25/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Justiça

Ex-Seleção Brasileira deve R$ 1 milhão de pensão e tem prisão decretada

2

esporte

Libertadores

Palmeiras derruba River e chega à sua quinta semifinal em seis Libertadores

3

esporte

Futebol

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

4

esporte

Flamengo

Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique

5

esporte

Futebol

Renato Gaúcho se despede do Flu e critica 'gênios que destroem o futebol'

6

esporte

Vasco da Gama

Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

7

esporte

Futebol

Reforma de São Januário: Prefeitura promete dar termo de venda em 2 semanas

8

esporte

Bastidores

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

9

esporte

Política

Luta de MMA entre vereadores no Amapá vira alvo de inquérito do Ministério Público