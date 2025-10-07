Notícias ao Minuto
Tênis é mesmo o esporte mais completo do mundo?

Os riscos e benefícios do esporte à saúde.

07/10/2025 12:30

Esporte

Ténis

Da personalidade dos jogadores à tensão dos pontos, as partidas de tênis são emocionantes de assistir. Mas e quanto a realmente praticar o esporte? Seja você um profissional experiente ou um novato, jogar tênis é uma maneira fantástica de melhorar sua saúde geral. A modalidade oferece um treino de corpo inteiro que promove força, flexibilidade e resistência cardiovascular. E o melhor de tudo, pode ser praticado em qualquer idade e pessoa!

 

Se você está curioso para saber mais sobre os benefícios do tênis para a saúde, clique agora.

Xabi Alonso mostra classe em treino do Real Madrid com domínio perfeito

Xabi Alonso mostra classe em treino do Real Madrid com domínio perfeito

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, chamou atenção durante o treino ao exibir um domínio de bola impecável. Aos 43 anos, o ex-meio-campista espanhol mostrou que o talento e a elegância que marcaram sua carreira seguem intactos mesmo fora dos gramados

06:50 - 07/10/2025

