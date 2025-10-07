Tênis é mesmo o esporte mais completo do mundo?

© Getty Images

Da personalidade dos jogadores à tensão dos pontos, as partidas de tênis são emocionantes de assistir. Mas e quanto a realmente praticar o esporte? Seja você um profissional experiente ou um novato, jogar tênis é uma maneira fantástica de melhorar sua saúde geral. A modalidade oferece um treino de corpo inteiro que promove força, flexibilidade e resistência cardiovascular. E o melhor de tudo, pode ser praticado em qualquer idade e pessoa!

Se você está curioso para saber mais sobre os benefícios do tênis para a saúde, clique agora.