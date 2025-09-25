Notícias ao Minuto
Palmeiras terá semi da Libertadores em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

O Palmeiras enfrentará o Flamengo, líder do Brasileiro, no Maracanã, em jogo previsto para o dia 18 de outubro; veja o calendário do alviverde!

Palmeiras terá semi da Libertadores em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

© Getty Images

Folhapress
25/09/2025 20:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá uma sequência pesada no fim de outubro. Isso porque o time de Abel Ferreira fará o jogo de ida da semifinal da Libertadores entre os confrontos diretos com Flamengo e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.

 

O QUE ACONTECEU

O Alviverde enfrentará o Flamengo, líder do Brasileiro, no Maracanã, em jogo previsto para o dia 18 de outubro. O Rubro-Negro, atualmente, tem dois pontos de vantagem em relação ao time de Abel Ferreira, atual terceiro colocado.

Quatro dias depois, o Palmeiras terá pela frente São Paulo ou LDU, fora de casa, pela semifinal. O primeiro duelo está previsto para o dia 22 e terá data e horário confirmados pela Conmebol.

Já no dia 25, o clube paulista receberá o Cruzeiro, nesta quinta-feira (25) segundo colocado do Brasileirão com um ponto a mais do que o Alviverde. A data e horário da partida ainda serão confirmados pela CBF.

Fechando o mês, o Palmeiras fará, como mandante, o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O duelo está previsto para o dia 29 de outubro e terá mando alviverde pela melhor campanha da fase de grupos.

O CALENDÁRIO DO PALMEIRAS

28/09, às 16h (de Brasília) - Bahia x Palmeiras
01/10, às 19h - Palmeiras x Vasco
05/10, às 16h - São Paulo x Palmeiras
11/10, às 19h - Palmeiras x Juventude (jogo atrasado pela 12ª rodada)
15/10 - Palmeiras x Red Bull Bragantino*
18/10 - Flamengo x Palmeiras*
22/10 - São Paulo ou LDU x Palmeiras**
25/10 - Palmeiras x Cruzeiro*
29/10 - Palmeiras x São Paulo ou LDU**
01/11 - Juventude x Palmeiras*
*Data e horário a serem confirmados pela CBF
**Data e horário a serem confirmados pela Conmebol

O TOP 6 DO BRASILEIRO

Flamengo - 51 pontos em 23 jogos
Cruzeiro - 50 pontos em 24 jogos
Palmeiras - 49 pontos em 22 jogos
Mirassol - 42 pontos em 23 jogos
Botafogo - 40 pontos em 24 jogos
Bahia - 37 pontos em 23 jogos

