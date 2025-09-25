João Fonseca vai enfrentar Alcaraz pela 1ª vez em jogo de exibição em Miami

Notícias ao Minuto
Folhapress
25/09/2025 16:30 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Ténis

(UOL/FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro João Fonseca já tem marcado seu primeiro confronto contra o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz. Será em Miami, em dezembro.

 

Fonseca e Alcaraz vão se enfrentar pelo Miami Invitational, evento de exibição que acontecerá no dia 8 de dezembro, no loanDepot park, estádio do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB), a liga profissional americana de beisebol.

Esta será a primeira vez que Fonseca e Alcaraz se enfrentarão na carreira. O brasileiro de 19 anos, promessa da modalidade, é o atual número 42 do mundo, enquanto o espanhol, de 22, lidera o ranking da ATP.

Além do jogo entre Fonseca e Alcaraz, o evento contará com uma partida feminina, entre a americana Amanda Anisimova, atual número 4 do mundo, e a britânica Emma Raducanu, número 32 do ranking.

Os dois jogos serão disputados em melhor de três sets, com tie-break de 10 pontos caso necessário terceiro set.

Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momento e terá seu desafio contra o espanhol, da mesma geração, campeão de seis Grand Slams em 2025.

Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

Veja os detalhes da próxima fase da competição!

Folhapress | 14:15 - 25/09/2025

