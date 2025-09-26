Notícias ao Minuto
Clássicos agitam a 25ª rodada do Brasileirão com impacto na tabela; veja

Na 25ª rodada do Brasileirão, clássicos prometem emoção e impacto direto na tabela. Corinthians encara o líder Flamengo, Vasco recebe o Cruzeiro embalado e o Maracanã será palco do tradicional duelo entre Fluminense e Botafogo

Clássicos agitam a 25ª rodada do Brasileirão com impacto na tabela; veja

26/09/2025 03:47

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 promete agitar o fim de semana com clássicos de peso que podem impactar diretamente a briga pelo título e a luta contra o rebaixamento. Entre os jogos mais aguardados estão Fluminense x Botafogo, Vasco x Cruzeiro e Corinthians x Flamengo.

 

Vasco x Cruzeiro

No sábado (27), às 18h30 (horário de Brasília), o Estádio de São Januário será palco de mais um clássico entre Vasco e Cruzeiro. No primeiro turno, a Raposa venceu por 1 a 0, gol de Christian. O time mineiro não perde para o Vasco há cinco partidas, com duas vitórias e três empates, e mantém invencibilidade como visitante diante dos cariocas desde 2019.

Nos últimos dez confrontos pelo Brasileirão, o equilíbrio prevalece: três vitórias para cada lado e quatro empates. O momento, porém, é mais favorável ao Cruzeiro, embalado por quatro vitórias consecutivas, incluindo viradas contra Bahia e RB Bragantino. Fora de casa, sofreu apenas dois gols em oito partidas. Kaio Jorge é o grande destaque, artilheiro do torneio com 15 gols, além de cinco assistências.

Fluminense x Botafogo

O tradicional Clássico Vovô acontece no domingo (28), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo coloca frente a frente os campeões mais recentes da Libertadores: o Botafogo, em 2024, e o Fluminense, em 2023. O retrospecto recente é amplamente favorável ao Alvinegro, que acumula cinco vitórias seguidas sobre o rival no Brasileirão, todas sem sofrer gols.

O Tricolor não vence o clássico desde 2022, quando Manoel marcou o gol da vitória por 1 a 0. No Maracanã, o jejum é ainda maior: a última vitória como mandante foi em janeiro de 2021, com gols de Lucca e Wellington Silva. Em 2025, o Fluminense soma apenas três vitórias nos últimos 11 jogos, mas conta com Kevin Steven Serna como principal destaque ofensivo.

Já o Botafogo aposta em sua consistência defensiva para manter a invencibilidade e se consolidar entre os primeiros colocados.

Corinthians x Flamengo

O confronto entre Corinthians e Flamengo será realizado no domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão da Record. O Timão busca encerrar um jejum de seis partidas sem vencer como mandante e tenta repetir o feito de 2024, quando venceu o Rubro-Negro por 2 a 1.

O Flamengo, líder isolado do campeonato com 51 pontos, chega em grande fase: é a equipe com menos derrotas (2), a defesa menos vazada (11 gols sofridos) e ainda conta com Pedro, carrasco corintiano, que marcou seis gols e deu uma assistência em oito duelos contra o Timão. Giorgian De Arrascaeta também brilha, liderando as participações em gols do torneio com 13 gols e 10 assistências.

Nos últimos cinco encontros, o Flamengo perdeu apenas uma vez, incluindo a goleada por 4 a 0 no primeiro turno de 2025. O Corinthians, por sua vez, além da pressão pelos maus resultados em casa, sofreu o primeiro gol em suas últimas três partidas como mandante.

