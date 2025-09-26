Ancelotti expõe pressão de Abramovich: “Meu problema foi Mourinho"

© Getty Images

O jornal britânico Daily Mail publicou nesta sexta-feira trechos da autobiografia recém-lançada de Carlo Ancelotti, intitulada The Dream – Winning the Champions League, em que o atual técnico da seleção brasileira revisita momentos marcantes de sua carreira, especialmente a passagem pelo Chelsea, entre 2009 e 2011.

O italiano revelou que, logo no primeiro encontro com o então dono do clube, Roman Abramovich, recebeu a missão clara de conquistar a Liga dos Campeões. “Agora eu trabalhava para um oligarca russo que esperava resultados positivos sempre. E, se algo desse errado, ele queria respostas imediatas. Meu trabalho era fornecê-las”, escreveu.

Ancelotti citou como exemplo a pressão após uma derrota inesperada por 3 a 1 para o Wigan. “Na manhã seguinte, Abramovich já estava no centro de treinamentos exigindo explicações. Eu nunca tinha vivido esse nível de vigilância, nem mesmo com Silvio Berlusconi no Milan”, disse. Segundo ele, embora Berlusconi fosse exigente e interferisse em contratações e até em táticas, dividia sua atenção com a política como primeiro-ministro da Itália, o que evitava uma microgestão constante.

A relação com Abramovich piorou em 2010, quando o Chelsea caiu nas oitavas da Champions diante da Inter de Milão, comandada por José Mourinho, ex-treinador dos Blues e hoje técnico do Benfica. “O problema foi que o sucesso de Mourinho não ajudou minha relação com Abramovich. Eu deveria ser o antídoto para Mourinho, alguém calmo e ponderado, capaz de revitalizar o elenco. Mas, ao permitir que ele vencesse, acabei envergonhando o dono do clube”, escreveu.

Para o dirigente russo, o desempenho na Champions era o critério decisivo. “O fracasso europeu me custou o cargo”, resumiu o técnico.

Ancelotti acabou demitido em maio de 2011, apesar de ter conquistado uma Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa nacional. Depois disso, passou por Bayern de Munique, Napoli e Everton, até viver um dos períodos mais vitoriosos no Real Madrid.

No comando dos merengues, levantou três Champions (2013/14, 2021/22 e 2023/24), três Supercopas da Europa (2014, 2022 e 2024) e três Mundiais de Clubes (2013, 2021 e 2024). No cenário doméstico, foram duas conquistas da La Liga, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.