Ex- jogador do Arsenal, Billy Vigar, morre após choque em campo

O futebol inglês está de luto com a morte de Billy Vigar, de apenas 21 anos. O atacante do Chichester City faleceu na manhã desta quinta-feira (25) após permanecer em coma induzido desde sábado (20), quando sofreu uma grave lesão cerebral em um choque durante a partida contra o Wingate & Finchley, válida pela Isthmian League, uma das divisões inferiores do futebol inglês.

Formado nas categorias de base do Arsenal, Billy chegou ao clube aos 14 anos e se destacou rapidamente como atacante. Marcou 17 gols em sua temporada de estreia no Hale End e conquistou uma bolsa de estudos em 2020, assinando contrato profissional ao final da temporada 2021/22. Apesar de nunca ter atuado pelo time principal, vestiu a camisa dos gunners nas competições de base e no EFL Trophy.

Durante a carreira, também passou por empréstimos no Derby County sub-21 e no Eastbourne Borough, até assinar em definitivo com o Hastings United, antes de se transferir para o Chichester City. Pelo clube atual, havia disputado seis partidas nesta temporada e marcado dois gols. Ao todo, em sua trajetória como profissional, acumulou 51 jogos e cinco gols.

O Chichester City confirmou a morte do atleta em comunicado nas redes sociais, pedindo respeito à privacidade da família, que está devastada pela perda enquanto ele praticava o esporte que amava. Logo após o acidente, o clube havia informado que Billy estava em coma e recebia tratamento intensivo.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



O Arsenal, clube que o revelou, também se manifestou em nota oficial: “Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante da morte de Billy Vigar. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento extremamente difícil. Descanse em paz, Billy”.

No texto, os gunners lembraram a trajetória do jogador, destacando sua velocidade, força e determinação, além da versatilidade para atuar em diferentes posições. O clube também ressaltou o amor de Billy pelo futebol e o orgulho que sentia em representar a camisa do Arsenal, chamando o dia em que foi descoberto pelos olheiros de “o mais importante da sua vida”.

Billy Vigar será lembrado pelo talento, dedicação e pelo carinho que conquistou entre colegas de equipe, treinadores e torcedores.

"Billy chegou à nossa academia aos 14 anos, após ter sido descoberto no clube da sua cidade natal, o Hove Rivervale FC, e destacou-se como avançado no Hale End, marcando 17 golos na sua temporada de estreia. Em 2020, o seu desempenho rendeu-lhe uma bolsa de estudos e ele juntou-se ao Arsenal a tempo inteiro para a temporada 2020/21, juntamente com os atuais jogadores Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell e outros, como Omari Hutchinson, Charlie Patino e Brook Norton-Cuffy.

Rápido, poderoso e extremamente determinado, a sua primeira temporada como bolsista foi prejudicada por uma grave lesão nos tendões, mas ele compensou isso na segunda, marcando quatro golos em 18 partidas sub-18 e assinando um contrato profissional com o clube no final da temporada 2021/22.

Billy continuou a jogar pelo Arsenal na PL2 e no EFL Trophy e provou ser uma mais-valia nas posições de ataque e até mesmo na defesa – a sua versatilidade ilustrando o seu compromisso com a equipa técnica e com a sua equipa.

Ele teve passagens por empréstimo pelo Derby County e Eastbourne Borough e, no final da temporada 2023/24, voltou para sua terra natal, na costa sul, assinando com o Hastings United – antes de se transferir para o Chichester no mês passado.

Além do seu talento significativo, Billy será sempre lembrado pelo seu amor pelo jogo, pelo orgulho em representar o nosso clube de futebol — ele uma vez chamou o dia em que foi descoberto pelos nossos olheiros como 'o mais importante da sua vida' — e por ser uma pessoa amada pelos colegas de equipa e treinadores.

As nossas mais sinceras condolências à família Vigar e aos seus muitos amigos neste momento extremamente difícil."