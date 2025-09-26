'Tive muitas chances de sair do Palmeiras e teria sido ruim', diz Flaco López

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O momento de Flaco López é motivo de orgulho no Palmeiras: goleador da Copa Libertadores (sete gols), artilheiro isolado do clube no ano (19 gols) e convocado na última data Fifa para defender a seleção argentina.

O clube traçou um plano para o atleta, acreditou no projeto a longo prazo e hoje é recompensado com um dos melhores jogadores do futebol sul-americano em seu elenco. Mas nem sempre foi assim, e o argentino revelou em entrevista ao UOL que pensou em deixar a equipe quando as coisas não estavam dando certo.

A gente vive sempre a situação do futebol que é tudo muito fugaz, muito rápido. Então é normal às vezes passar pela cabeça [do jogador] de tomar outros caminhos e, talvez, quando a gente não joga ou não está conseguindo os resultados que a gente quer para as carreiras, é normal pensar.

"No meu primeiro ano, quando eu cheguei aqui, eu não consegui os resultados que eu queria. No segundo já melhorou um pouco, mas também não era o que eu queria. E depois eu tive muitas chances de sair e teria sido muito ruim sair de uma maneira que eu não queria", diz Flaco à reportagem.

"Quando eu tomei a decisão de vir para cá foi mesmo para fazer história nesse time, para gravar meu nome dentro da história do Palmeiras e eu queria ser vencedor e campeão. Eu cheguei em um time que me proporcionou tudo isso.

Feliz pelo esforço que o Palmeiras sempre fez por mim, pela confiança que sempre deram para mim, e eu tento retribuir jogo a jogo toda essa confiança que o Palmeiras me deu", acrescentou.

Flaco chegou muito jovem ao Palmeiras (apenas 21 anos) e teve problemas para se adaptar ao Brasil. O departamento de nutrição do clube percebeu que o atacante tinha "medo de comer" e acabou perdendo peso após sua chegada ao Brasil -as altas temperaturas do país também atrapalharam e um projeto foi traçado para o jogador.

Mesmo em baixa, Flaco despertou interesse do River Plate, do Monterrey e do Racing, além de um clube da França que não teve o nome revelado. E o Palmeiras sempre recusou as investidas com o pensamento: "Se ele serve para esses clubes, porque não serviria para o Palmeiras?".

Os números de Flaco López mostram como a "paciência" do Palmeiras foi recompensada. Flaco chegou em junho de 2022, no meio da temporada, e teve 14 jogos e apenas 2 gols. No primeiro ano completo foram 40 jogos e 8 gols.

Em 2024, o argentino terminou o ano como o artilheiro da equipe com 22 gols e 7 assistências. Neste ano, ele caminha para fazer a melhor temporada da vida.

Os números de 2025 são: 19 gols e 4 assistências em 48 jogos (13 a menos do que no ano passado).

Na opinião de Flaco, evoluir no Palmeiras é muito mais fácil do que em outro clube. O atacante rasgou elogios ao estafe do clube e aos jogadores do elenco.

"O começo foi bastante difícil para mim, mas depois o grupo me acolheu da melhor maneira. É muito mais fácil crescer dentro de um grupo tão ganhador e com tantas boas pessoas aqui dentro. Todo mundo quer o bem de cada um dos jogadores e acho que isso torna mais fácil todo o progresso que a gente está tendo", afirmou.

"Estou muito feliz aqui, é um dos melhores momentos da minha carreira. Procuro todo dia melhorar. E a gente está vendo muito o progresso que a gente está tendo, de cada jogador mesmo. Do Vitor [Roque], de muitos jogadores que talvez tivemos momentos não tão bons aqui, mas com o apoio de toda a galera que participa do Palmeiras e vive o dia a dia conosco, é muito mais fácil", acrescentou.

Após ser o nome da classificação na Libertadores contra o River Plate na quarta, Flaco López tem a missão de ajudar o Palmeiras contra o Bahia, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileiro.