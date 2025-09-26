Notícias ao Minuto
Procurar

Rossi justifica fama de pegador de pênaltis que o trouxe ao Flamengo

Rossi voltou a ser decisivo para o Flamengo ao defender dois pênaltis na classificação contra o Estudiantes pela Libertadores. O goleiro argentino, que já parou sete cobranças pelo clube, reconheceu falha no gol sofrido no tempo normal, mas cumpriu a promessa de garantir a vaga

Rossi justifica fama de pegador de pênaltis que o trouxe ao Flamengo

© Getty

Folhapress
26/09/2025 12:30 ‧ há 51 minutos por Folhapress

Esporte

Flamengo

(UOL/FOLHAPRESS) - Uma das principais credenciais que levaram Rossi ao Flamengo foi a de pegador de pênaltis, fama que ele fez valer mais uma vez nesta quinta-feira (25) ao defender dois na classificação na Libertadores, sobre o Estudiantes, nas penalidades, em La Plata (Argentin).

 

JÁ PEGOU SETE PELO FLAMENGO

Considerando os números somente pelo Flamengo, Rossi já pegou sete de 19 cobranças. Em certo momento da carreira, já chegou a ter um aproveitamento de 50%, defendendo um a cada dois cobrados.

O argentino também é o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos na Libertadores desde sua estreia na competição, com seis. O primeiro é Sergio Romero, do Boca Juniors (Argentina), que tem sete.

"SEI QUE ERREI"

Rossi brilhou na decisão por pênaltis contra o Estudiantes, mas em sua concepção, antes de pegar as duas cobranças, ele falhou no tempo normal, quando o Rubro-Negro saiu derrotado de campo por 1 a 0 com um chutaço do lateral esquerdo Benedetti.

"Primeiramente, muito feliz (pela classificação). Fiquei na bronca pelo gol sofrido. Foi um chute que foi rápido, mas eu me cobro muito e sei que errei. A bola foi mais rápida que o esperado. Fiquei muito arrependido por conta do gol. Mas a posição de goleiro é assim. Hoje, tive a possibilidade de errar no jogo, mas garanti a classificação do time", disse Rossi, à ESPN.

FILIPE LUÍS REVELA PROMESSA DE ROSSI

Antes de tornar pública sua avaliação de que errou no gol de Benetti, Rossi já havia admitido a falha para o técnico Filipe Luís. Na ocasião, porém, o goleiro fez a promessa de que iria garantir a classificação do Flamengo às semifinais.

O Rossi tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores e do grupo. Os erros acontecem. A verdade é que quando um goleiro erra é fatal, você se expõe muito. E claro, um goleiro tem que estar em um nível de concentração muito alto sempre porque um erro te elimina. Que isso não afete ele, porque ele tem a confiança de todos. Quando vieram os pênaltis, ele veio falar para mim: "Olha, deixa comigo que eu errei antes e vou classificar a gente agora'" Filipe Luís

ARRASCAETA: "A GENTE SABE QUE O CARA É DIFERENCIADO NOS PÊNALTIS"

Ídolo do Flamengo e líder em participações em gols da equipe na temporada, Arrascaeta foi só elogios a Rossi. O meia uruguaio fez questão de frisar a confiança que o elenco tem no goleiro argentino por conta de seu potencial nas penalidades.

"A gente sabe que o cara é diferenciado nos pênaltis. Ele merece tudo isso. É um cara do bem e que trabalha muito para ajudar o time", afirmou Arrascaeta, à ESPN.

MORTE DE ASSALTANTE, FALHA E LEI DO EX NO MESMO DIA

Rossi viveu um turbilhão nesta quinta-feira (25). Durante a tarde, antes do jogo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que matou um dos criminosos que estavam na quadrilha que participou da tentativa de assalto contra o goleiro em maio, quando o carro do argentino foi alvejado com quatro tiros, mas foi salvo pela blindagem.

Durante o jogo, à noite, Rossi sofreu o gol de Benedetti que, em sua própria concepção, foi uma falha. Nas penalidades, porém, ele aplicou a lei do ex, já que atuou no Estudiantes por um ano e meio, entre 2015 e 2016.

"Foi pouco tempo que passei por aqui. O Estudiantes tinha feito uma aposta muito grande em mim e eu não dei essa resposta para eles, mas eu tenho que agradecê-los também porque eles me deram a possibilidade de sair, tentar buscar minutos, aí fui emprestado para o Defensa y Justiça. Joguei só três jogos no profissional do Estudiantes, mas me marcou muito porque aqui aprendi", disse Rossi.

Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo'

Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo'

Depois de falhar no gol do Estudiantes, Rossi prometeu ao técnico Filipe Luís que decidiria nos pênaltis. O goleiro cumpriu a palavra, defendeu duas cobranças e classificou o Flamengo para a semifinal da Libertadores, transformando-se de vilão a herói em uma noite dramática

Estadao Conteudo | 09:15 - 26/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Arsenal

Ex-jogador do Arsenal Billy Vigar morre após choque em campo

2

esporte

Carlo Ancelotti

Ancelotti expõe pressão de Abramovich: “Meu problema foi Mourinho"

3

esporte

Futebol

Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

4

esporte

Campeonato Brasileiro

Clássicos agitam a 25ª rodada do Brasileirão com impacto na tabela; veja

5

esporte

Flamengo

Rossi justifica fama de pegador de pênaltis que o trouxe ao Flamengo

6

esporte

Futebol

Palmeiras terá semi da Libertadores em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

7

esporte

Flamengo

Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo'

8

esporte

Bastidores

Fluminense anuncia Zubeldía para o lugar de Renato Gaúcho

9

esporte

Palmeiras

'Tive muitas chances de sair do Palmeiras e teria sido ruim', diz Flaco López

10

esporte

Copa do Mundo

Fifa anuncia os mascotes da Copa do Mundo de 2026