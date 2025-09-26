Pontuação da Bola de Ouro revela Raphinha longe do pódio

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A revista France Football divulgou nesta sexta-feira (26) a pontuação final da Bola de Ouro, premiação do melhor jogador da temporada, entregue na última segunda (22) a Ousmane Dembélé. O resultado mostra que o brasileiro mais bem colocado (5º), o atacante Raphinha, do Barcelona, ficou bem distante do pódio.
Dembélé, atacante francês do Paris Saint-Germain, teve 1.380 pontos, contra 1.059 de Lamine Yamal, atacante espanhol do Barcelona. Bem distantes ficaram o meio-campista português Vitinha, também do PSG (703), o atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (657), e Raphinha, com 620 pontos.
Embora Raphinha não fosse considerado favorito, alguns sites de apostas previam que ficaria em terceiro lugar. Nas redes sociais, brasileiros do mundo do futebol, como o atacante Neymar, do Santos, postaram que o atacante do Barcelona merecia colocação melhor.
Participam da votação cem jornalistas, um de cada um dos cem melhores países no ranking de seleções da Fifa. Cada um deles vota em dez jogadores, por ordem de preferência. São atribuídos 15 pontos ao preferido de cada eleitor, 12 ao segundo, e sucessivamente 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.
Dembélé foi a primeira opção de 73 eleitores, contra 11 que preferiram Yamal e 6 que optaram por Vitinha. Raphinha não foi a primeira escolha de nenhum dos eleitores.
Nesta sexta o Barcelona anunciou a ausência de Raphinha, lesionado na coxa direita, do jogo da próxima quarta (1º) pela Champions League contra o PSG, no estádio Olímpico de Montjuich. Curiosamente, Dembélé tampouco estará em campo, também por lesão na coxa direita. Outro desfalque do time francês é o zagueiro brasileiro Marquinhos.
Em 2024, Rodri, meio-campista espanhol do Manchester City, teve 1.170 pontos, apenas 41 a mais que o brasileiro Vinicius Jr., atacante do Real Madrid.
No feminino, a divulgação da pontuação da Bola de Ouro revelou uma disputa mais apertada que nos anos anteriores entre a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí, tricampeã, e suas rivais.
Bonmatí teve 506 pontos, contra 478 de sua companheira de Barcelona Mariona Caldentey, atacante do Arsenal inglês, e 420 de Alessia Russo, atacante campeã da Euro com a seleção inglesa e da Champions com o Arsenal.
Em 2024, Bonmatí teve mais de 200 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a norueguesa Caroline Graham Hansen.
Na Bola de Ouro feminina o júri é menor, com 50 jornalistas especializados.
CLASSIFICAÇÃO DA BOLA DE OURO DE 2025
1. Ousmane Dembélé (França, Paris-SG), 1.380 pontos
2. Lamine Yamal (Espanha, FC Barcelona), 1.059 pontos
3. Vitinha (Portugal, Paris-SG), 703 pontos
4. Mohamed Salah (Egito, Liverpool), 657 pontos
5. Raphinha (Brasil, FC Barcelona), 620 pontos
6. Achraf Hakimi (Marrocos, Paris-SG), 484 pontos
7. Kylian Mbappé (França, Real Madrid), 378 pontos
8. Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 pontos
9. Gianluigi Donnarumma (Itália, Paris-SG), 172 pontos
10. Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 171 pontos
11. Pedri (Espanha, FC Barcelona), 124 pontos
12. Khvitcha Kvaratskhelia (Geórgia, Paris-SG), 123 pontos
13. Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique), 112 pontos
14. Désiré Doué (França, Paris-SG), 74 pontos
15. Viktor Gyökeres (Suécia, Sporting Portugal), 56 pontos
16. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 51 pontos
17. Robert Lewandowski (Polônia, FC Barcelona), 49 pontos
18. Scott McTominay (Escócia, Nápoles), 45 pontos
19. João Neves (Portugal, Paris-SG), 40 pontos
20. Lautaro Martinez (Argentina, Inter de Milão), 37 pontos
21. Serhou Guirassy (Guiné, Borussia Dortmund), 25 pontos
22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 pontos
23. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 21 pontos
24. Fabian Ruiz (Espanha, Paris-SG), 20 pontos
25. Denzel Dumfries (Holanda, Inter de Milão), 20 pontos
26. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 18 pontos
27. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 13 pontos
28. Virgil Van Dijk (Holanda, Liverpool), 7 pontos
29. Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen), 5 pontos
30. Michael Olise (França, Bayern de Munique), 4 pontos