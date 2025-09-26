Notícias ao Minuto
Procurar

Hugo Hoyama recebe alta da UTI após cirurgia no coração

O ex-atleta recebeu alta da UTI quatro dias após realizar procedimento no miocárdio por conta de um infarto; o HCor (Hospital do Coração) apontou, em boletim, que o ex-atleta vai se recuperar no quarto

Hugo Hoyama recebe alta da UTI após cirurgia no coração

© Reuters

Folhapress
26/09/2025 19:24 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Hoyama recebeu alta da UTI do HCor (Hospital do Coração), em São Paulo, dias após passar por uma cirurgia cardíaca.

 

O hospital apontou, em boletim, que o ex-atleta vai se recuperar no quarto. Ele está internado desde o último dia 12 diante de um infarto.

O HCor informou ainda que o quadro de Hoyama "segue evoluindo bem". Ainda não há previsão, no entanto, de alta hospitalar.

O boletim é assinado por três médicos: Gabriel Dalla Costa (Diretor Médico Executivo), Dr. Fábio Jatene (Cirurgião e Líder Médico da Área Cardiológica) e Dr. Cesar Jardim (Cardiologista Clínico e Diretor Clínico).

Ontem, ele havia abordado sua recuperação ao UOL. Hoyama tranquilizou os fãs e afirmou que terá "toda a paciência do mundo" na recuperação.

Hugo, hoje com 56 anos, é o segundo atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze -perde apenas para o nadador Thiago Pereira, que tem 23 medalhas.

Ele chegou às oitavas de final do simples nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e era a melhor campanha de um brasileiro até Tóquio, quando Calderano chegou às quartas.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

A NFL já trouxe dois jogos para o Brasil, ambos realizados na Neo Química Arena, em São Paulo

Folhapress | 15:24 - 26/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Arsenal

Ex-jogador do Arsenal Billy Vigar morre após choque em campo

2

esporte

Óbito

Liverpool paga contrato de R$100 mi de Diogo Jota à família, revela Slot

3

esporte

Saúde

Hugo Hoyama recebe alta da UTI após cirurgia no coração

4

esporte

Campeonato Brasileiro

Clássicos agitam a 25ª rodada do Brasileirão com impacto na tabela; veja

5

esporte

Carlo Ancelotti

Ancelotti expõe pressão de Abramovich: “Meu problema foi Mourinho"

6

esporte

Flamengo

Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo'

7

esporte

Palmeiras

'Tive muitas chances de sair do Palmeiras e teria sido ruim', diz Flaco López

8

esporte

futebol americano

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

9

esporte

Futebol

Palmeiras terá semi da Libertadores em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

10

esporte

Futebol

LDU é terror dos brasileiros na Libertadores e agora desafia o Palmeiras