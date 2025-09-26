Notícias ao Minuto
Conmebol denuncia Bruno Henrique, do Flamengo, por gestos obscenos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, mostrou o dedo do meio e balançou suas partes íntimas na direção dos torcedores do Estudiantes, em La Plata, na Argentina

26/09/2025 22:12 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol decidiu abrir denúncia contra Bruno Henrique por gestos obscenos direcionados aos torcedores do Estudiantes, em La Plata (ARG), após a classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores.

 

O atacante mostrou o dedo do meio e balançou suas partes íntimas na direção da torcida argentina. A atitude foi uma reação aos objetos que estavam sendo atirados da arquibancada no local onde os jogadores rubro-negros comemoravam.

Em seu despacho, a Conmebol diz que os gestos "transcenderam a nível global em distintos meios de comunicação". Em seguida, foram anexados links de sete reportagens, sendo cinco de veículos argentinos e dois de brasileiros.

Bruno Henrique pode sofrer multa ou até mesmo suspensão. Ele foi denunciado no artigo 11.2, em seus itens B e C, do Código Disciplinar da Conmebol. O Flamengo tem até o dia 3 de outubro para apresentar sua defesa.

Em campo, o Flamengo perdeu por 1 a 0 no tempo normal, mas levou a melhor nas penalidades vencendo por 4 a 2. Na semifinal, o Rubro-Negro enfrentará o também argentino Racing.

