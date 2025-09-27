Jorge Jesus perde a paciência com jogador do Al Nassr; vídeo

© Reprodução X خالد بن فصلا | KF

O Al Nassr se isolou na liderança do Campeonato Saudita nesta sexta-feira ao derrotar o rival Al-Ittihad por 2 a 0. Porém, nem tudo foi motivo de comemoração para Jorge Jesus na partida em Jeddah.

Em determinado momento do segundo tempo, o experiente treinador português se irritou com Ayman Yayha — que se preparava para entrar em campo após ser substituído — e a reação rapidamente chamou a atenção.

Jorge Jesus tentava se comunicar com o jogador e, diante da dificuldade, acabou tocando o atacante saudita de forma mais enérgica, deixando-o aparentemente desconfortável com a situação.

Ainda assim, os gols de Sadio Mané (aos 8 minutos) e Cristiano Ronaldo (aos 35) foram suficientes para garantir a vitória e a festa de Jorge Jesus, em um jogo em que João Félix também foi titular pelo clube de Riade. Do outro lado, Danilo Pereira não teve motivos para sorrir com os atuais campeões sauditas.

Confira o vídeo do momento:

