Saiba quais jogadores do Flamengo estavam em “after” na Argentina

© Getty Images

A comemoração dos jogadores do Flamengo na Argentina, após a classificação contra o Estudiantes pela Libertadores, acabou repercutindo fora dos gramados e provocando mudanças na vida pessoal de alguns atletas. A festa, realizada depois do jogo, levou ao término do relacionamento do zagueiro Léo Pereira com a influenciadora Karoline Lima e gerou rumores sobre a situação conjugal de outros jogadores.

De acordo com o Portal LeoDias, além de Léo Pereira, outros sete jogadores participaram do evento. São eles: Éverton Cebolinha, Saúl (Espanha), Gonzalo Plata (Equador), Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan. Do grupo, apenas Samuel Lino e Wallace Yan não têm relacionamentos públicos ou casamento.

A polêmica cresceu quando Isa Ranieri, esposa de Éverton Cebolinha, excluiu todas as fotos com o jogador de suas redes sociais. A atitude aumentou as especulações sobre uma possível crise no casamento, embora nem o atleta nem Isa tenham feito declarações sobre o assunto.

Fim do namoro de Léo Pereira e Karoline Lima

Karoline Lima termina namoro e apaga fotos com Léo Pereira das redes As especulações sobre uma possível separação começaram na noite de quinta-feira (25), quando seguidores notaram a ausência de publicações da influenciadora sobre a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores — algo incomum, já que Karoline costumava acompanhar e comentar os jogos, seja no estádio ou à distância. Guilherme Bernardo | 07:55 - 27/09/2025

O caso de maior repercussão foi o término de Léo Pereira e Karoline Lima. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, nesta sexta-feira (26/9), a influenciadora confirmou o fim da relação, mas evitou detalhes:

"Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos", declarou.

O relacionamento dos dois começou no início de 2024 e rapidamente ganhou a atenção das redes sociais. Antes de Léo, Karoline foi casada com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e atual companheiro de Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira — um enredo que sempre alimentou debates e curiosidade do público.

Nas redes, o casal “Karolino”, como era chamado pelos torcedores, costumava compartilhar momentos juntos, tanto em eventos públicos quanto em postagens mais íntimas. Desde o término, as fotos desapareceram dos perfis de ambos.

Recentemente, Karoline também se envolveu em uma polêmica com Tainá Castro, que pediu à influenciadora que não expusesse os filhos que tem com Léo — Helena e Matteo — nas redes sociais. A disputa ganhou destaque quando Karoline publicou stories comentando o assunto, o que gerou ainda mais repercussão online.

Com o fim do relacionamento e as polêmicas envolvendo outros jogadores, a festa na Argentina segue gerando comentários e repercutindo fora do mundo esportivo.

Leia Também: Jorge Jesus perde a paciência com jogador do Al Nassr; vídeo