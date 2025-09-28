Notícias ao Minuto
Ruben Amorim admite "frustração" no United: "Temos de ter personalidade"

Treinador português lamenta que a equipe do Manchester United tenha sofrido gols em lances que foram previamente trabalhados ao longo da última semana e pede mais "personalidade" nos momentos de maior aperto.

28/09/2025 06:20 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Esporte

Manchester United

Ruben Amorim admitiu, neste sábado, sentir frustração ao ver o Manchester United sofrer gols contra o Brentford (1–3) em jogadas que, segundo ele, haviam sido treinadas ao longo da última semana. Em coletiva de imprensa após a derrota fora de casa, o técnico português pediu mais “personalidade” aos jogadores para lidar com os momentos de maior pressão.

 

“[Temos de] trabalhar em tudo... A frustração é que os gols sofridos hoje foram situações que treinamos durante a semana. Isso é frustrante. Podemos fazer melhor com a bola e ter mais controle”, começou dizendo Ruben Amorim, que prosseguiu:

“Podemos entender que, quando as coisas não estão a nosso favor, podemos controlar e acalmar o jogo. Quando as coisas dão errado, precisamos ter personalidade para controlar e jogar melhor”, concluiu o treinador português.

Confira o vídeo.

Leia Também: Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

