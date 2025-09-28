Luta entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; vídeo

© Reprodução / X

O confronto entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva, realizado neste sábado (26) no Spaten Fight Night, em São Paulo, terminou de forma tumultuada e muito diferente do que o público esperava. O embate, que deveria durar oito rounds, acabou interrompido no quarto assalto após Wanderlei ser advertido três vezes por condutas antidesportivas, o que garantiu a vitória ao tetracampeão mundial de boxe.

A confusão começou logo após o árbitro encerrar a luta. Integrantes das equipes dos dois lutadores invadiram o ringue, e uma briga generalizada tomou conta do local. No meio do tumulto, Wanderlei foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado. O ex-lutador de MMA, de 49 anos, permaneceu na lona por cerca de quatro minutos antes de receber ajuda para deixar o ringue.



Veja o momento em que a pancadaria começa:

simplesmente a maior porradaria generalizada após a luta do Popó x Wanderlei Silva



que loucurapic.twitter.com/heV17G0uLN — Central do Braga (@CentralDoBrega) September 28, 2025

Fabricio Werdum, que fazia parte da equipe de Wanderlei, acompanhou o atleta até a ambulância. Por precaução, o lutador foi encaminhado para o Hospital São Luiz, na Zona Sul da capital paulista. Segundo seu empresário, ele já havia recobrado a consciência antes de deixar o evento.

A patrocinadora do torneio, a Spaten, repudiou o episódio em comunicado oficial:



“Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais.”

Como foi a luta

Wanderlei começou o duelo pressionando Popó contra as cordas, mas o baiano conseguiu reagir e acertar bons golpes. No segundo round, após um escorregão de Wanderlei, Popó acelerou o ritmo e manteve vantagem. O “Cachorro Louco” ainda conectou alguns ataques, mas sem grande efeito.

No terceiro assalto, a tensão aumentou quando Wanderlei acertou uma cabeçada em Popó, levando o árbitro a paralisar a luta e aplicar a primeira advertência. O lutador voltou agressivo, mas continuou cometendo faltas, inclusive uma nova cabeçada no quarto round, que resultou em mais dois pontos perdidos.

Com as três advertências e a interrupção do árbitro, a luta foi encerrada. Foi nesse momento que a confusão generalizada começou, encerrando a noite de forma caótica no Spaten Fight Night.

Leia Também: Ruben Amorim admite "frustração" no United: "Temos de ter personalidade"