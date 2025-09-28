Com olho roxo, Wanderlei recebe alta após nocaute em pancadaria

© Reprodução / Redes Sociais

O ex-lutador de MMA Wanderlei Silva precisou ser levado ao hospital após ser nocauteado durante uma confusão generalizada no Spaten Fight Night, em São Paulo, na noite de sábado (26). O episódio ocorreu logo após o término da luta principal contra Acelino “Popó” Freitas.

O combate entre os dois terminou no quarto round, quando Wanderlei foi desclassificado por atingir o adversário com a cabeça em três oportunidades. Logo após a decisão do árbitro, membros das equipes de ambos os lutadores invadiram o ringue e uma briga começou. Durante o tumulto, Wanderlei foi atingido por um soco, caiu desacordado e precisou de atendimento imediato ainda no local.

Luta entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; vídeo O embate, que deveria durar oito rounds, acabou interrompido no quarto assalto após Wanderlei ser advertido três vezes por condutas antidesportivas, o que garantiu a vitória ao tetracampeão mundial de boxe. Guilherme Bernardo | 07:04 - 28/09/2025

Apesar de recobrar a consciência antes de deixar a arena, o lutador foi encaminhado de maca para uma ambulância e levado ao Hospital São Luiz, na Zona Sul da capital paulista. De acordo com seu empresário, a ida ao hospital foi apenas “por precaução”.

Wanderlei passou por uma série de exames, incluindo tomografias da cabeça e da coluna cervical, que não identificaram alterações graves. O ex-lutador também levou pontos na região do olho esquerdo, onde sofreu um corte.

A briga deixou o clima tenso dentro e fora do ringue. Testemunhas relataram que, mesmo após o fim da confusão principal, os ânimos permaneceram exaltados nos bastidores. Wanderlei deixou a arena com hematomas no rosto e muito sangramento. A equipe médica precisou usar ao menos três panos para limpar a lona, marcada pelo sangue do atleta.

Após cerca de quatro horas no hospital, Wanderlei Silva recebeu alta e passa bem, segundo informou seu empresário.

Leia Também: Ruben Amorim admite "frustração" no United: "Temos de ter personalidade"