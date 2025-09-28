Ex-Grêmio e Inter tem prisão decretada por dívida de R$ 1 milhão

© Getty Images

A Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão do ex-jogador Anderson Luís de Abreu Oliveira, conhecido como Anderson, que atuou por Grêmio, Internacional e Manchester United. A decisão foi motivada pelo não pagamento de pensão alimentícia aos filhos, cuja dívida ultrapassa R$ 1 milhão.

A sentença foi emitida pela 6ª Vara da Família de Porto Alegre em 3 de setembro. De acordo com os autos, a ordem de prisão tem como base o artigo 528, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, que permite a detenção de devedores de pensão alimentícia por até 30 dias em regime fechado. Caso não haja vagas no sistema prisional, a pena poderá ser cumprida em regime semiaberto.

O mandado de prisão detalha que a dívida atualizada até 28 de julho de 2025 chega a R$ 1.030.214,07. Segundo a decisão, apenas o pagamento integral do valor suspenderia a execução da ordem. O documento também estabelece que a prisão poderá ser cumprida a qualquer momento dentro de um prazo de dois anos, período de validade do mandado.

Além disso, a sentença prevê que Anderson será colocado em liberdade automaticamente após o cumprimento dos 30 dias de prisão, sem a necessidade de expedição de um alvará de soltura.

Procurado pelo portal GZH, o advogado de Anderson, Julio Cezar Coitinho Jr., afirmou que não poderia comentar o caso, já que o processo envolve menores de idade e corre em segredo de Justiça.

A determinação da Justiça reacende debates sobre a aplicação da legislação brasileira em casos de inadimplência de pensão alimentícia. Pelo Código de Processo Civil, a prisão é considerada uma medida coercitiva para garantir o pagamento e não elimina a dívida, que continua válida até ser quitada.

Anderson, de 37 anos, iniciou a carreira no Grêmio, onde se destacou ainda adolescente, antes de se transferir para o futebol europeu. Em 2007, foi contratado pelo Manchester United, da Inglaterra, clube pelo qual conquistou títulos como a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da Fifa.

Após deixar o futebol europeu, o ex-meia voltou ao Brasil e atuou pelo Internacional, além de ter passagens por clubes como Fiorentina, da Itália, e Adana Demirspor, da Turquia. Anderson anunciou a aposentadoria dos gramados em 2020.

Agora, ele enfrenta uma das batalhas mais delicadas fora de campo. Segundo a decisão judicial, o pagamento integral da pensão alimentícia é a única forma de reverter a ordem de prisão decretada pela Justiça gaúcha.

