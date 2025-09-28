Banco resolve, Grêmio supera sustos e bate Vitória pelo Brasileirão

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com heróis saindo do banco para decidir, o Grêmio bateu o Vitória por 3 a 1 na manhã deste domingo (28). O duelo na Arena do Grêmio foi válido pela 25ª rodada do Brasileirão 2025.

André Henrique, Amuzu e Aravena marcaram os gols do Grêmio na partida. Cantalapiedra anotou o gol pelo lado do Vitória.

A vitória faz o Grêmio saltar para a 8ª posição, alcançando 32 pontos. O Vitória, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, estacionado com 22 pontos em 18º.

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão durante a semana: O Grêmio visita o Santos na quarta-feira (1), já o Vitória recebe o Ceará, na quinta-feira (2).

O JOGO

O jogo marcou a estreia de Jair Ventura no comando do Vitória, quarto treinador do Rubro-Negro na temporada. O técnico reencontrou Mano Menezes. Os treinadores mediram forças até em final da Copa do Brasil: em 2018, o Cruzeiro de Mano foi campeão em cima do Corinthians de Jair, levantando o troféu na Arena corintiana.

Na partida deste domingo, Mano Menezes 'brilhou'. O gaúcho mexeu no time no segundo tempo e lançou a campo os dois que decidiram o jogo: Cristaldo e Amuzu entraram juntos na partida, aos 15 minutos.

O paraguaio deu a assistência para o gol do belga-ganês, que recolocou o Grêmio à frente do placar e aliviou a impaciente torcida na Arena, que pressionava à medida que o Tricolor não conseguia o gol.

Já no final do jogo, Aravena, que também veio do banco, sacramentou o resultado. Boa jogada de Amuzu pela esquerda, o autor do segundo gol serviu o chileno para fazer o terceiro e fechou a conta.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Primeira chegada perigosa. Foi o Vitória quem chegou primeiro no jogo. Escapada em velocidade, Aitor recebeu e chutou cruzado de esquerda, para a boa defesa de Grando.

Chegou de novo o Vitória. Boa jogada do Vitória pela direita, Kayzer recebeu e cruzou para Aitor, sozinho na área, que mandou por cima do gol, passando com perigo na baliza gremista.

Não deu para Willian. Um dos principais nomes do Grêmio, Willian sentiu dores no pé e deixou o campo logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Alysson entrou na vaga do camisa 88.

Chegou o Grêmio. Demorou para o Grêmio fazer o goleiro Lucas Arcanjo trabalhar no jogo. Marlon cruzou, Edenílson desviou e André Henrique bateu, para a primeira intervenção do goleiro do Vitória.

Passou perto. Falta na entrada da área para o Grêmio, Pavón bateu por cima da barreira e por cima do gol. O tricolor gaúcho melhorou no jogo.

Arcanjo defendeu! O Grêmio ensaiou pressão no final do primeiro tempo, Arthur recebeu na entrada da área e mandou a pancada. A bola quicou na frente de Lucas Arcanjo, que se virou para fazer uma boa defesa.

Gol do Grêmio! A pressão deu resultado e o tricolor abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa. Lateral na área no estilo Marcos Rocha, Edenílson cabeceou e Lucas Arcanjo fez linda defesa, mas a bola sobrou no pé de André Henrique, que, com o gol aberto, não perdoou e mandou para a rede.

Vitória empatou no começo do segundo tempo. O empate do rubro-negro veio cedo no segundo tempo, com Cantalapiedra. Ronald cruzou, Pavón afastou mal e o espanhol pegou o rebote de primeira para deixar tudo igual na Arena.

Amuzu marcou para o Grêmio voltar à frente. Cristaldo lançou o ponta Amuzu na esquerda, que dominou bem na área e bateu na saída do goleiro, entre as pernas de Lucas Arcanjo.

Grando foi buscar! Osvaldo limpou para a perna direita e no bico da área e bateu cruzado, mas Grando saltou e fez uma defesa importante para salvar o Grêmio.

Aravena fechou a conta. Mais um gol com 'dedo' de Mano Menezes. Amuzu agora foi o garçom, fez jogada pela esquerda e cruzou para Aravena, que limpou e fez o terceiro do Grêmio

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3x1 VITÓRIA

GRÊMIO

Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi), Gustavo Martins, Kannemann, Marlon; Noriega, Arthur Melo, Edenílson (Cristaldo), Willian (Alysson); Pavón (Amuzu) e André (Aravena). T.: Mano Menezes

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga (Matheuzinho), Zé Marcos, Ramon; Baralhas (Renzo López), Ronald Lopes (Lucas Braga), Cantalapiedra; Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Romarinho). T.: Jair Ventura

Competição: 25ª rodada do Brasileirão 2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, RS

Data e hora: Domingo, 28 de setembro de 2025, às 11h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Joverton Wesley De Souza Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols: André Henrique (46', 1ºT), Amuzu (22', 2ºT), Aravena ( (GRE); Cantalapiedra (3', 2ºT)

Cartões amarelos: Marlon (GRE); Camutanga, Baralhas, Erick, Ronald (VIT)

Leia Também: Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz