"Fui covardemente agredido", diz Wanderlei sobre briga com Popó

Wanderlei Silva relatou neste domingo ter sido agredido após a luta contra Popó no Spaten Fight Night 2. Em vídeo, o ex-lutador exibiu o olho inchado e sangrando, disse ter sido atacado pelas costas e criticou a atitude da equipe rival

© Reprodução - Instagram

Folhapress
29/09/2025 07:55 ‧ há 6 horas por Folhapress

Esporte

Luta Popó

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wanderlei Silva se pronunciou neste domingo (28) após a confusão generalizada ocorrida ao término de sua luta contra Acelino Popó Freitas, no Spaten Fight Night 2.

 

O ex-lutador de MMA publicou um vídeo no Instagram, em que exibe os ferimento e o olho inchado e sangrando. Wanderlei diz que foi "covardemente agredido".

"O time invadiu o ringue depois do resultado e eles vieram pra cima da gente, vieram mostrando o dedo e nos xingando", disse Wanderlei Silva.

O vídeo com o desabafo de Wanderlei está editado, mesclando o depoimento dele exibindo os ferimentos e cenas da luta. A peça ainda mostra áudios enviados por Popó a Fabrício Werdum antes da luta, provocando o ex-lutador, que fez parte da equipe de Wanderlei no evento. "Vai apanhar todo mundo", diz Popó em um dos áudios publicados por Wanderlei e Werdum.

 
 
 
 
 
Uma publicação compartilhada por Wanderlei Silva (@wandfc)

"Eu em momento nenhum agredi ninguém. Estava ali tentando separar e de repente tomei um soco na nunca, e depois tomei mais um soco no olho. Fui covardemente agredido. Como vocês podem ver meu olho está sangrando até agora. Estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste", disse Wanderlei Silva.

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum

"Primeiro, pedir desculpa para vocês. Eu procurei dar o meu melhor possível, praticar o que eu sempre pratiquei, que é o boxe. Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, aqui dá para ver", relatou Popó, mostrando os ferimentos no rosto.

Folhapress | 11:48 - 28/09/2025

