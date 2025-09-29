Notícias ao Minuto
Procurar

Ex-Vasco Yago Moreira é preso novamente por tráfico de drogas no ES

Ex-jogador do Vasco e campeão carioca em 2015, Yago Moreira, 31, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim (ES). O ex-atacante, que já havia sido detido em 2024, teve passagem por clubes no Brasil, EUA, Coreia do Sul e Kuwait

Ex-Vasco Yago Moreira é preso novamente por tráfico de drogas no ES

© Divulgação- Vasco

Notícias ao Minuto
29/09/2025 05:20 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Yago Moreira Silva

O ex-atacante Yago Moreira Silva, revelado pelo Vasco, foi preso novamente por tráfico de drogas no sábado (27), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo.

 

Natural da cidade, Yago, de 31 anos, atuou como jogador profissional entre 2012 e 2017. Ele havia deixado a prisão em julho, após ter sido detido em flagrante em dezembro de 2024 por tráfico e porte de arma.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-jogador foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante e encaminhado ao presídio.

Essa não é a primeira vez que Yago se envolve em episódios de violência. Em 2019, ele sofreu um atentado em Cachoeiro, quando dois homens em uma moto efetuaram disparos, atingindo seu braço.

Na carreira esportiva, Yago conquistou o Campeonato Carioca de 2015 pelo Vasco. Também passou por clubes como Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul), Al-Tadhamon (Kuwait), CSA e Mixto.

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum

"Primeiro, pedir desculpa para vocês. Eu procurei dar o meu melhor possível, praticar o que eu sempre pratiquei, que é o boxe. Infelizmente, eu tomei três cabeçadas, aqui dá para ver", relatou Popó, mostrando os ferimentos no rosto.

Folhapress | 11:48 - 28/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Confusão

Com olho roxo, Wanderlei recebe alta após nocaute em pancadaria

2

esporte

Anderson

Ex-Grêmio e Inter tem prisão decretada por dívida de R$ 1 milhão

3

esporte

Yago Moreira Silva

Ex-Vasco Yago Moreira é preso novamente por tráfico de drogas no ES

4

esporte

Libertadores

São Paulo se inspira em reação anterior para superar eliminação

5

esporte

Itália

Itália freia Bulgária e conquista o penta no Mundial de Vôlei masculino

6

esporte

Pancadaria

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

7

esporte

Campeonato Brasileiro

Banco resolve, Grêmio supera sustos e bate Vitória pelo Brasileirão

8

esporte

Confusão

Popó pede desculpa após briga generalizada e ataca Werdum

9

esporte

Campeonato Brasileiro

Sem Neymar, Santos quer 2ª vitória seguida contra Red Bull Bragantino por embalo no Brasileiro