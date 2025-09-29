Ex-Vasco Yago Moreira é preso novamente por tráfico de drogas no ES

© Divulgação- Vasco

O ex-atacante Yago Moreira Silva, revelado pelo Vasco, foi preso novamente por tráfico de drogas no sábado (27), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo.

Natural da cidade, Yago, de 31 anos, atuou como jogador profissional entre 2012 e 2017. Ele havia deixado a prisão em julho, após ter sido detido em flagrante em dezembro de 2024 por tráfico e porte de arma.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-jogador foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante e encaminhado ao presídio.

Essa não é a primeira vez que Yago se envolve em episódios de violência. Em 2019, ele sofreu um atentado em Cachoeiro, quando dois homens em uma moto efetuaram disparos, atingindo seu braço.

Na carreira esportiva, Yago conquistou o Campeonato Carioca de 2015 pelo Vasco. Também passou por clubes como Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul), Al-Tadhamon (Kuwait), CSA e Mixto.