Lewis Hamilton de luto pelo 'icônico' Roscoe: "Morreu nos meus braços"

O buldogue, companheiro fiel do piloto da Ferrari em diversas etapas da Fórmula 1, morreu neste domingo (28) após complicações de uma pneumonia. Hamilton relatou a dor da despedida e agradeceu pelo carinho dos fãs

© Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

29/09/2025 12:15 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Fórmula 1

Lewis Hamilton anunciou neste domingo (28) a morte de seu buldogue Roscoe, que o acompanhou em diversos momentos no paddock da Fórmula 1. O cachorro lutava contra uma pneumonia e chegou a ser reanimado após uma parada cardíaca, mas entrou em coma e não resistiu.

 

Nas redes sociais, o piloto da Ferrari escreveu: “Depois de quatro dias de suporte de vida, lutando com toda a força que tinha, precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida e me despedir do Roscoe. Ele nunca deixou de lutar, até o fim”.

Hamilton contou que o animal morreu em seus braços e prestou homenagem emocionada: “Sou grato por ter compartilhado minha vida com uma alma tão bonita, um verdadeiro amigo. Trazer Roscoe para minha vida foi a melhor decisão que já tomei. Guardarei para sempre as memórias que criamos juntos”.

O britânico também relatou a dor de enfrentar a eutanásia pela primeira vez: “Embora já tenha perdido o Coco, nunca tinha passado por essa decisão antes. É uma das experiências mais difíceis. Sinto uma ligação profunda com todos que já viveram a perda de um animal amado”.

Ele destacou ainda que conviver com Roscoe “foi uma das partes mais bonitas da vida” e agradeceu ao carinho dos fãs que acompanharam a trajetória do cão ao longo dos anos.

 
 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

 

Com lesão de titular, reforço do Palmeiras pode ter chance após não ir bem

Com lesão de titular, reforço do Palmeiras pode ter chance após não ir bem

A derrota para o Bahia trouxe mais problemas ao Palmeiras: além de perder três pontos, o time viu Piquerez e Lucas Evangelista saírem lesionados. O uruguaio preocupa mais Abel Ferreira, já que tem apenas Jefté como substituto imediato na lateral-esquerda

Folhapress | 09:00 - 29/09/2025

 

