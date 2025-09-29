Lewis Hamilton de luto pelo 'icônico' Roscoe: "Morreu nos meus braços"

© Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton anunciou neste domingo (28) a morte de seu buldogue Roscoe, que o acompanhou em diversos momentos no paddock da Fórmula 1. O cachorro lutava contra uma pneumonia e chegou a ser reanimado após uma parada cardíaca, mas entrou em coma e não resistiu.

Nas redes sociais, o piloto da Ferrari escreveu: “Depois de quatro dias de suporte de vida, lutando com toda a força que tinha, precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida e me despedir do Roscoe. Ele nunca deixou de lutar, até o fim”.

Hamilton contou que o animal morreu em seus braços e prestou homenagem emocionada: “Sou grato por ter compartilhado minha vida com uma alma tão bonita, um verdadeiro amigo. Trazer Roscoe para minha vida foi a melhor decisão que já tomei. Guardarei para sempre as memórias que criamos juntos”.

O britânico também relatou a dor de enfrentar a eutanásia pela primeira vez: “Embora já tenha perdido o Coco, nunca tinha passado por essa decisão antes. É uma das experiências mais difíceis. Sinto uma ligação profunda com todos que já viveram a perda de um animal amado”.

Ele destacou ainda que conviver com Roscoe “foi uma das partes mais bonitas da vida” e agradeceu ao carinho dos fãs que acompanharam a trajetória do cão ao longo dos anos.