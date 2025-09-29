Notícias ao Minuto
Procurar

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

Tetracampeão mundial de boxe não revela motivo por trás do procedimento cirúrgico, mas afirma que retornará aos ringues

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

© <p>Tv Globo</p>

Folhapress
29/09/2025 14:24 ‧ há 5 horas por Folhapress

Esporte

Luta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acelino Freitas, o Popó, afirmou que precisará passar por uma cirurgia após a luta contra Wanderlei Silva e a briga generalizada entre membros das duas equipes no último sábado (27).

 

"Estou internado no hospital, em observação. Amanhã [terça-feira] faço uma cirurgia", afirmou Popó em vídeo publicado em suas redes sociais, sem detalhar as razões ou qual será o procedimento cirúrgico a que será submetido.

"Estou bem, muito bem, mas infelizmente vou ter que fazer a cirurgia", afirmou.

Popó e Wanderlei Silva participavam de evento patrocinado pela marca de cervejas Spaten e deveriam competir por até oito rounds. O embate foi encerrado no quarto round, quando Wanderlei, ex-lutador do Pride, foi punido com um terceiro ponto por tentar atingir o adversário com cabeçadas.

Imediatamente após o gongo, as equipes dos dois combatentes subiram no ringue e, na sequência, se lançaram em uma confusão ainda mais violenta, em que Wanderlei acabou nocauteado.

De acordo com Fabrício Werdum, ex-campeão de MMA e membro da equipe de Wanderlei, o ex-lutador teve o nariz quebrado e levou pontos no rosto. Após ser nocauteado, Wanderlei ficou desacordado, mas saiu do local do evento de pé e alerta. Foi levado de ambulância até o Hospital São Luiz, na zona sul de São Paulo.

Popó afirmou que, durante a confusão, foi agredido pelo treinador de Wanderlei Silva, precisando da ajuda do irmão, Luís Cláudio, para conseguir se desvencilhar de seu agressor.

"Não fosse isso, estaríamos vendo cenas piores agora, apesar de eu estar no hospital com sequelas."

Tetracampeão mundial, Popó aceitou participar do evento apenas perto da data de sua realização, após Vítor Belfort, outro ex-lutador, ter de desistir devido a uma contusão.

O evento, promovido pela cervejaria Spaten, aposta na mistura de entretenimento e artes marciais junto a uma noite de gala, com plateia restrita a convidados e imprensa.

"Fui covardemente agredido", diz Wanderlei sobre briga com Popó

Wanderlei Silva relatou neste domingo ter sido agredido após a luta contra Popó no Spaten Fight Night 2. Em vídeo, o ex-lutador exibiu o olho inchado e sangrando, disse ter sido atacado pelas costas e criticou a atitude da equipe rival

Folhapress | 07:55 - 29/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Luta

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

2

esporte

Yago Moreira Silva

Ex-Vasco Yago Moreira é preso novamente por tráfico de drogas no ES

3

esporte

Luta Popó

"Fui covardemente agredido", diz Wanderlei sobre briga com Popó

4

esporte

Fórmula 1

Lewis Hamilton de luto pelo 'icônico' Roscoe: "Morreu nos meus braços"

5

esporte

Piquereza

Com lesão de titular, reforço do Palmeiras pode ter chance após não ir bem

6

esporte

Saúde

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

7

esporte

São Paulo FC

São Paulo recolhe os cacos após eliminação na Libertadores para mirar embalo no Brasileirão

8

esporte

Surfe

Brasil avança com seis no 1º dia do Challenger Series de Surfe em Portugal

9

esporte

Emiliano Rigoni

Indicado por Crespo precisa de 9 jogos no ano para renovar com São Paulo

10

esporte

Flamengo

Arrascaeta bate temporada mais artilheira e aguarda renovação com Flamengo