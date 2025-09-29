Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

© Reuters

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama tem previsão de alta hospitalar 'ainda nesta semana', segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (29) pelo HCor (Hospital do Coração), em São Paulo.

O ex-atleta está internado desde o último dia 12. Ele passou por uma cirurgia cardíaca após um infarto.

O boletim médico aponta que Hoyama "segue evoluindo bem". Ele recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última sexta-feira.

O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama segue evoluindo bem. A previsão é que vá para o quarto nas próximas 24 horas.

Hugo Hoyama disse que terá "toda a paciência do mundo" na recuperação.

Hugo é um dos atletas brasileiros com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.