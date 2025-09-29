Notícias ao Minuto
Procurar

Thalita Simplício é tetra mundial nos 400 metros classe T11

Brasil chega a 13 pódios no mundial de atletismo paralímpico; Thalita, que nasceu com glaucoma, venceu a prova com o tempo de 59s76

Thalita Simplício é tetra mundial nos 400 metros classe T11

© Getty Images

Agência Brasil
29/09/2025 20:24 ‧ há 4 horas por Agência Brasil

Esporte

Atletismo

A conquista do tetracampeonato da potiguar Thalita Simplício na prova dos 400 metros T11 (deficiência visual) foi o destaque do Brasil, nesta segunda-feira (29), no Mundial de atletismo paralímpico que está sendo disputado em Nova Déli (Índia).

 

Thalita, que nasceu com glaucoma, venceu a prova com o tempo de 59s76. Ela já havia vencido a mesma disputa em Kobe 2024, Paris 2023 e Dubai 2019. “Para quem me acompanha de perto, sabe que não só a medalha, mas o fato de estar aqui já diz muita coisa sobre o meu caráter. Esse ano está bem difícil mentalmente. […] Agora, até 2028, tenho um tempo para colocar a ‘caixinha’ em ordem. Está bem desorganizada. Eu preciso de férias. A medalha vai servir para organizar o que está bagunçado”, declarou a brasileira após a vitória.

Além do ouro nos 400 metros T11 o Brasil somou mais duas pratas nesta segunda, com a potiguar Maria Clara Augusto nos 100 metros T47 (deficiência nos membros superiores) e com o paulista André Rocha no lançamento de disco F52 (que competem sentados).

Com estas três medalhas a delegação brasileira segue na briga com a China pela liderança do quadro geral de medalhas, com 13 pódios no total (quatro ouros, sete pratas e 2 bronzes). Já os chineses somam quatro ouros, sete pratas e três bronzes.

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

O ex-atleta recebeu alta da UTI na última sexta-feira (26), após realizar procedimento no miocárdio por conta de um infarto; Hoyama está internado desde o último dia 12

Folhapress | 19:35 - 29/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Luta

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

2

esporte

Luta Popó

"Fui covardemente agredido", diz Wanderlei sobre briga com Popó

3

esporte

Fórmula 1

Lewis Hamilton de luto pelo 'icônico' Roscoe: "Morreu nos meus braços"

4

esporte

F1

Venda da McLaren é concluída, com avaliação de R$ 21,8 bilhões

5

esporte

Saúde

Após cirurgia cardíaca, Hugo Hoyama tem previsão de alta 'nesta semana'

6

esporte

Piquereza

Com lesão de titular, reforço do Palmeiras pode ter chance após não ir bem

7

esporte

Yago Moreira Silva

Ex-Vasco Yago Moreira é preso novamente por tráfico de drogas no ES

8

esporte

Surfe

Brasil avança com seis no 1º dia do Challenger Series de Surfe em Portugal

9

esporte

Flamengo

Arrascaeta bate temporada mais artilheira e aguarda renovação com Flamengo

10

esporte

Emiliano Rigoni

Indicado por Crespo precisa de 9 jogos no ano para renovar com São Paulo