Vinícius Jr. e Koke batem boca em Atlético x Real: "Chorão de m*"**

Além da vitória por 5 a 2 sobre o Real Madrid, o dérbi de Madri ficou marcado pelo embate verbal entre Vinícius Júnior e Koke, registrado pela TV espanhola. O resultado tirou os merengues da liderança de La Liga, agora ocupada pelo Barcelona

© Getty Images

30/09/2025 05:20 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

La Liga

O Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 5 a 2 no sábado (27), em um clássico eletrizante pela sétima rodada de La Liga. Mas, além do resultado, o dérbi da capital espanhola segue repercutindo após a divulgação de imagens dos bastidores do confronto pela emissora Movistar Plus+.

 

As câmeras do programa “El Día Después” registraram uma série de provocações entre Vinícius Júnior e Koke durante os 90 minutos no estádio Riyadh Air Metropolitano. Logo no início, o atacante brasileiro chamou o capitão do Atlético de “chorão de m***”, provocando risadas do rival.

Em outro momento, Vinícius acusou Koke de vazar declarações para a imprensa: “Você sempre fala com a imprensa. Tudo o que eu digo, você conta”. A reação foi imediata: o espanhol partiu para cima do brasileiro, e só não houve confusão maior porque Mbappé e Robin Le Normand intervieram para afastar os dois.

A troca de farpas continuou. Koke apontou para Mbappé e disse a Vinícius: “O melhor”. O brasileiro respondeu: “Claro, mas ele joga comigo e vamos ganhar mais”. O colchonero insistiu nas provocações e disparou: “Ele te come no café da manhã”.

O clássico também foi movimentado dentro de campo. Robin Le Normand abriu o placar para o Atlético aos 14 minutos. O Real Madrid virou com gols de Mbappé e Arda Guler, mas Sorloth empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Julián Álvarez brilhou com dois gols — um de pênalti — e Griezmann fechou a goleada nos acréscimos.

Com o revés, o Real Madrid de Xabi Alonso ficou estacionado nos 18 pontos e perdeu a liderança para o Barcelona, que chegou a 19 após vencer a Real Sociedad. Já o Atlético de Madrid subiu para a quinta posição, com 12 pontos, empatado com Espanyol e Betis.

Vini Jr. começa temporada com queda na Bola de Ouro e mudança de status no Real Madrid

Vini Jr. começa temporada com queda na Bola de Ouro e mudança de status no Real Madrid

Em período pré-Copa do Mundo, brasileiro perde protagonismo no clube espanhol; para especialista, forma de jogar de Xabi Alonso pode explicar mudanças

Folhapress | 20:47 - 26/09/2025

