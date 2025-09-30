Notícias ao Minuto
Procurar

Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

O wide receiver do Miami Dolphins deixou o campo de maca após sofrer grave lesão no joelho durante a vitória sobre o New York Jets. A suspeita é de luxação, o que pode afastá-lo dos gramados por tempo indeterminado

Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

© Reprodução/@AryePulliNFL/X<br>

Notícias ao Minuto
30/09/2025 04:55 ‧ há 16 minutos por Notícias ao Minuto

Esporte

Tyreek Hill

O wide receiver Tyreek Hill, do Miami Dolphins, assustou torcedores e companheiros de equipe ao sofrer uma grave lesão no joelho durante a vitória sobre o New York Jets, no Monday Night Football desta segunda-feira (29).

 

O incidente ocorreu no início do terceiro quarto, quando Hill foi derrubado em uma jogada pela lateral do campo. A queda forçada fez com que sua perna dobrasse de forma anormal. Ele recebeu atendimento ainda no gramado, teve o joelho imobilizado e deixou a partida de maca sob aplausos da torcida.

Após o ocorrido, a franquia de Miami informou que o jogador foi encaminhado a um hospital próximo para a realização de exames de imagem e observação médica.

Segundo o jornalista Adam Schefter, da ESPN, a suspeita inicial é de uma luxação no joelho, o que pode afastar Hill dos gramados por tempo indeterminado.

Antes da lesão, o wide receiver vinha sendo um dos principais destaques dos Dolphins, com seis recepções em seis passes completados para um total de 67 jardas, incluindo um avanço de 28 jardas.
 

Venda da McLaren é concluída, com avaliação de R$ 21,8 bilhões

Venda da McLaren é concluída, com avaliação de R$ 21,8 bilhões

A negociação dos 30% restantes foi feita com base em uma avaliação da McLaren em US$ 4,1 bilhões (R$ 21,81 bilhões), revelou a Bloomberg, agência de notícias especializada em mercado financeiro

Folhapress | 22:24 - 29/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

esporte

Luta

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

2

esporte

Luta Popó

"Fui covardemente agredido", diz Wanderlei sobre briga com Popó

3

esporte

Tyreek Hill

Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

4

esporte

Flamengo

Arrascaeta bate temporada mais artilheira e aguarda renovação com Flamengo

5

esporte

Yago Moreira Silva

Ex-Vasco Yago Moreira é preso novamente por tráfico de drogas no ES

6

esporte

F1

Venda da McLaren é concluída, com avaliação de R$ 21,8 bilhões