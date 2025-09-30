Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

© Reprodução/@AryePulliNFL/X<br>

O wide receiver Tyreek Hill, do Miami Dolphins, assustou torcedores e companheiros de equipe ao sofrer uma grave lesão no joelho durante a vitória sobre o New York Jets, no Monday Night Football desta segunda-feira (29).

O incidente ocorreu no início do terceiro quarto, quando Hill foi derrubado em uma jogada pela lateral do campo. A queda forçada fez com que sua perna dobrasse de forma anormal. Ele recebeu atendimento ainda no gramado, teve o joelho imobilizado e deixou a partida de maca sob aplausos da torcida.

Após o ocorrido, a franquia de Miami informou que o jogador foi encaminhado a um hospital próximo para a realização de exames de imagem e observação médica.

Segundo o jornalista Adam Schefter, da ESPN, a suspeita inicial é de uma luxação no joelho, o que pode afastar Hill dos gramados por tempo indeterminado.

Antes da lesão, o wide receiver vinha sendo um dos principais destaques dos Dolphins, com seis recepções em seis passes completados para um total de 67 jardas, incluindo um avanço de 28 jardas.



Prayers up to Tyreek Hill, man. A serious injury, it looks AWFUL. pic.twitter.com/Tn0yE9qnhT — Arye Pulli (@AryePulliNFL) September 30, 2025