Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'magoado por dentro e por fora'

O lutador de MMA se pronuncia sobre a briga generalizada após sua luta contra Popó no Spaten Fight Night, em São Paulo; "É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora", disse

Wanderlei reclama de dores de cabeça e diz: 'magoado por dentro e por fora'

© Reprodução / Redes Sociais

Folhapress
30/09/2025 12:15 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Luta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wanderlei Silva contou, na madrugada desta terça-feira (30), que tem sofrido com dores de cabeça e afirmou que está "magoado por dentro e por fora" após a briga generalizada em luta com Popó.

 

O QUE ELE FALOU

"Oi, pessoal. Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido", disse Wanderlei, nos Stories do Instagram.

"É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora. Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA estar passando por tudo isso realmente não é fácil."

Wanderlei ficou desacordado após ser acertado pelo filho de Popó, Rafael Freitas. O ex-lutador de MMA precisou ir ao hospital, mas foi liberado pouco depois.

O advogado de Wanderlei informou que tomará medidas judiciais contra Popó e seu filho. "Já estavam pré-dispostos a agredir criminosamente a equipe de Wanderlei Silva", afirmou o advogado no vídeo publicado nas redes.

Já Popó passou por cirurgia após fratura na mão, teve sangramento interno, foi submetido a exames na cabeça e não teve complicações. O procedimento estava marcado para o início da tarde desta segunda-feira (29).

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

Popó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva

Tetracampeão mundial de boxe não revela motivo por trás do procedimento cirúrgico, mas afirma que retornará aos ringues

Folhapress | 14:24 - 29/09/2025

